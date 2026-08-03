Атакован один из ключевых логистических центров Wildberries во Владимирской области рф

Утром 3 августа ударные беспилотники атаковали очередной логистический центр Wildberries во Владимирской области российской федерации.
Об этом сообщили губернатор региона Александр Авдеев и OSINT-сообщества.
По информации Авдеева, есть разрушения и произошел масштабный пожар на складском комплексе в Собинском округе.
Удар по логистическому центру во Владимирской области подтвердила также и пресс-служба компании. Там отметили, что возникло возгорание, людей эвакуировали. Пострадавших якобы нет, а на месте работают пожарные.
Также дирекция логистического центра Wildberries сообщила, что прием поставок и отгрузка заказов будет осуществляться на других объектах.
Как известно, этот хаб занимает площадь около 172 тысяч м². По данным OSINT-аналитиков, с него распределяют товары между московским регионом, центральной, северо-западной и северной частями россии.
Напомним, в ночь на 3 августа ударные БПЛА атаковали и Белгород. После одного из попаданий вспыхнуло здание Белгородского государственного технологического университета, где разрабатывали и тестировали системы для БПЛА.
Накануне украинские беспилотники FP-1 нанесли удары по логистическому центру Wildberries в Самарской области.
Также в этот же день Силы обороны нанесли удары по ряду военных и логистических объектов на территории россии. Среди пораженных целей – Саратовский нефтеперерабатывающий завод, аэродром «Энгельс», нефтебаза в Калужской области и место подготовки ударных беспилотников.
А в конце июля украинские военные ударили по трем логистическим центрам рф в разных регионах страны, которые находятся на расстояниях от 500 до почти 1300 километров от госграницы Украины.
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