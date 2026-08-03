Атакован один из ключевых логистических центров Wildberries во Владимирской области рф

Национальная безопасность
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3 августа дроны атаковали очередной логистический хаб Wildberries во Владимирской области российской федерации. На месте произошел пожар.
Exilenova+

Утром 3 августа ударные беспилотники атаковали очередной логистический центр Wildberries во Владимирской области российской федерации.

Об этом сообщили губернатор региона Александр Авдеев и OSINT-сообщества.

По информации Авдеева, есть разрушения и произошел масштабный пожар на складском комплексе в Собинском округе.

Июль: Россию заштормило. Колонка Леонида ШвецаИюль изменил динамику войны: россия усилила баллистические атаки, а Украина – удары вглубь территории рф. Москва потеряла ожидаемую поддержку США, а в Кремль все чаще говорят о затяжном кризисе.

Удар по логистическому центру во Владимирской области подтвердила также и пресс-служба компании. Там отметили, что возникло возгорание, людей эвакуировали. Пострадавших якобы нет, а на месте работают пожарные.

Также дирекция логистического центра Wildberries сообщила, что прием поставок и отгрузка заказов будет осуществляться на других объектах.

Как известно, этот хаб занимает площадь около 172 тысяч м². По данным OSINT-аналитиков, с него распределяют товары между московским регионом, центральной, северо-западной и северной частями россии.

Напомним, в ночь на 3 августа ударные БПЛА атаковали и Белгород. После одного из попаданий вспыхнуло здание Белгородского государственного технологического университета, где разрабатывали и тестировали системы для БПЛА.

Накануне украинские беспилотники FP-1 нанесли удары по логистическому центру Wildberries в Самарской области.

Также в этот же день Силы обороны нанесли удары по ряду военных и логистических объектов на территории россии. Среди пораженных целей – Саратовский нефтеперерабатывающий завод, аэродром «Энгельс», нефтебаза в Калужской области и место подготовки ударных беспилотников.

А в конце июля украинские военные ударили по трем логистическим центрам рф в разных регионах страны, которые находятся на расстояниях от 500 до почти 1300 километров от госграницы Украины.

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