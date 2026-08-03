FPV-дроны ударили по двум радиолокационным объектам россиян в Крыму

Бойцы спецподразделения ГУР Минобороны атаковали машину управления оккупантов из состава комплекса РЛС «Подлет» и систему распознавания «свой-чужой» – РЛЗ запросчик «Пароль-4» в временно оккупированном Крыму.

Об этом 3 июля сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

По данным ведомства, спецоперацию провело подразделение ГУР «Group 13».

28 июля 2026, 18:05 «Крымский рубильник off»: как Крым погружается в гуманитарный кризис Из-за военной операции ВСУ ситуация во временно оккупированном Крыму все больше напоминает 1990 год.

«Для реализации операции, состоявшейся в конце июля 2026 года, спецназовцы ГУР применили новейшие морские платформы Magura, в частности – носители FPV-дронов, что позволило нанести успешные удары по наземным целям российской оккупационной армии в Крыму», – говорится в сообщении ГУР.

В ведомстве заявили, что отныне украинские Magura угрожают российским оккупантам и на суше, что переводит борьбу совсем в другую плоскость.

«Наши операции во время войны с российским агрессором подтверждают – захватчикам в Крыму не будет места ни в акватории, ни в небе над Черным морем, ни на крымской земле. Крым – это Украина», – подчеркнул командир «Group 13» с позывным «Тринадцатый».

Как известно, операторам спецподразделения «Group 13» удалось уничтожить уже девять и повредить пять российских кораблей. Также они ударили по четырем вражеским вертолетам. Кроме этого, бойцы ГУР уничтожили два истребителя оккупантов из состава Черноморского флота рф.

Напомним, сегодня ночью в временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщали об атаке беспилотников, работе российской ПВО и пожаре в районе Керчи. Также появилась информация о возможном попадании вблизи нефтебазы в Феодосии.

Накануне Силы обороны нанесли удары по двум железнодорожным мостам, складам морских дронов и подразделению радиоэлектронной разведки ЧФ рф на временно оккупированных территориях.

Также Силы беспилотных систем ВСУ ликвидировали четыре танкера российского «теневого флота» в акваториях Черного и Азовского морей и базу морских безэкипажных катеров в оккупированном Крыму.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.