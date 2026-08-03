В нескольких городах Крыма прогремели взрывы, возможен удар возле нефтебазы

Мир
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В ночь на 3 августа беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. Взрывы прозвучали в Феодосии, Керчи, Симферополе и других районах. Сообщают о пожаре возле Керченского порта, возможном попадании вблизи нефтебазы и временном перекрытии Керченского моста.
Фото условное.Exilenova+

В ночь на 3 августа во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщали об атаке беспилотников, работе российской ПВО и пожаре в районе Керчи. Также появилась информация о возможном попадании вблизи нефтебазы в Феодосии.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер», отслеживающий удары по полуострову.

Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму«Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

Отмечается, что в нескольких городах временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Об атаке беспилотников, работе российской противовоздушной обороны и мобильных огневых групп сообщали местные жители.

По сообщениям очевидцев, взрывы слышали в Феодосии, Симферополе, Керчи, а также в Сакском районе, Евпатории и поселке Черноморское.

В Феодосии местные жители сообщали о пролете дронов и работе мобильных огневых групп. По предварительным данным мониторинговых каналов, один из беспилотников мог попасть вблизи местной нефтебазы. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Около часа ночи два громких взрыва прогремели в Симферополе.

В Керчи, по словам очевидцев, были слышны многочисленные взрывы, стрельба и пролет беспилотников. Один из взрывов, по данным мониторинговых каналов, произошел в районе горы Митридат и местного порта.

Также сообщалось о пожаре вблизи Керченского порта.

На фоне атаки оккупационные власти временно перекрыли движение по Керченскому мосту. По состоянию на момент публикации официальной информации о последствиях атаки, возможных попаданиях или пострадавших не обнародовали.

Напомним, в ночь на 1 августа Силы обороны Украины нанесли удары по важным военным объектам оккупантов в Крыму и на захваченных территориях юга. В частности, поражению подверглись два железнодорожных моста, склад морских дронов и подразделение радиоэлектронной разведки ЧФ рф.

Накануне этого Силы беспилотных систем ВСУ ликвидировали еще четыре танкера российского «теневого флота» в акваториях Черного и Азовского морей, а также базу морских безэкипажных катеров в оккупированном Крыму.

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