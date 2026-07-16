Минобороны упростило продление отсрочек: кого это касается

Министерство обороны Украины начало автоматическое продление большинства отсрочек от мобилизации. Отныне более 90% военнообязанных, имеющих действующее право на отсрочку, не нужно повторно подавать заявление, если основания для ее предоставления остаются актуальными.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

27 мая 2026, 11:47 Изменения в системе бронирования военнообязанных в 2026 году Правительство увеличило требования к средней зарплате на критически важных предприятиях и запускает регулярное обновление критериев критичности. Подробнее об изменениях в системе бронирования – на инфографике.

В ведомстве объяснили, что новый механизм должен упростить процедуру для граждан и снизить нагрузку на государственные органы. Если основания для отсрочки остаются в силе, ничего дополнительно делать не нужно.

Автоматическое продление работает независимо от того, где была оформлена отсрочка – через приложение «Резерв+» или в Центре предоставления административных услуг. Само приложение лишь показывает информацию, которая уже есть в государственном реестре.

Воспользоваться автоматическим продлением могут представители 22 категорий граждан. Среди них – люди с инвалидностью, временно непригодные к службе, студенты, аспиранты, многодетные и одинокие родители, работники учебных заведений, опекуны, а также люди, ухаживающие за тяжелобольными родственниками.

Главное условие – в государственных реестрах должны быть актуальные данные, подтверждающие право на отсрочку. Если вся информация есть, ее срок автоматически продлят до завершения мобилизации или до момента, когда человек потеряет право на отсрочку.

Пользователи «Резерв+» получат об этом уведомление, а новый срок можно будет проверить в электронном военно-учетном документе. В некоторых случаях там будет указано: «до завершения мобилизации».

Впрочем, если в государственных реестрах нет нужной информации или в ней есть ошибки, система не сможет автоматически продлить отсрочку.

Чаще всего такая ситуация может возникнуть у людей, которые:

имеют родителей с инвалидностью;

ухаживают за тяжелобольными родственниками;

воспитывают троих и более детей;

имеют ребенка с инвалидностью.

Если отсрочка не обновилась автоматически, это не значит, что человек потерял право на нее. В таком случае нужно обновить данные в государственных реестрах или обратиться в ближайший ЦНАП с документами, подтверждающими право на отсрочку.

В территориальные центры комплектования для продления уже оформленной отсрочки обращаться больше не нужно.

В министерстве также напомнили, что автоматическое продление уже действующей отсрочки и оформление новой отсрочки через «Резерв+» – это разные услуги. Сейчас онлайн оформить новую отсрочку могут представители 11 категорий граждан, а в дальнейшем этот перечень планируют расширить.

Напомним, ранее правительство обновило условия бронирования военнообязанных, изменив требования к уровню зарплат, правила для совместителей и критерии определения критически важных предприятий.

Кроме того, появилась информация о подготовке властей к временной приостановке бронирования через портал «Дія» – эти ограничения, если будут внедрены, могут действовать до начала осени.

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