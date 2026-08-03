В Италии в ДТП с участием туристического автобуса погибли 6 человек, десятки пострадавших

На трассе Terni–Rieti в Италии произошло масштабное ДТП с участием туристического автобуса, фургона и трех автомобилей. В результате лобового столкновения погибли шесть человек, еще 34 человека получили травмы.

Об этом сообщает Rai News.

Как отмечается, авария произошла на границе регионов Лацио и Умбрия – на участке между развязками Колли-суль-Велино и Пьедилуко. По предварительным данным, туристический автобус, который направлялся к водопаду Марморе, столкнулся с фургоном, который двигался во встречном направлении. После столкновения в ДТП также попали три автомобиля, один из которых перевернулся.

Среди погибших – четверо человек, которые находились в автобусе: два водителя и два пассажира. Еще две жертвы были в фургоне – туристы, которые возвращались после поездки в районе города Терни.

Трое тяжелораненых были доставлены в больницы вертолетами скорой помощи. Один из них позже скончался. Других пострадавших, среди которых есть ребенок, доставили в местные больницы.

По предварительной версии следствия, водитель фургона мог выехать на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом. В момент аварии в районе был сильный ливень и порывистый ветер, из-за которых на дорогу упали деревья.

Из-за ДТП трассу перекрыли в обоих направлениях, что вызвало значительные пробки. Власти регионов Лацио и Умбрия объявили о запуске процедур реагирования на чрезвычайную ситуацию и организовали психологическую помощь для пострадавших и очевидцев.

Напомним, в июле на юго-востоке Чехии на трассе столкнулись пассажирские автобусы. По меньшей мере 47 человек получили травмы и ранения в результате ДТП, среди них были две украинки.

А ранее в Китае переполненный автобус врезался в грузовик, в результате чего 13 человек погибли.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.