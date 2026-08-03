Трамп анонсировал новый раунд переговоров с Ираном после отмены ударов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран начнут новый этап переговоров в понедельник, 3 августа. По его словам, США и Израиль отложили новые удары по Ирану, чтобы дать дипломатии шанс достичь быстрого соглашения.

Об этом стало известно во время общения Трампа с журналистами, передает France24.

Как отметил американский лидер, переговоры с Ираном должны начаться в понедельник днем. Трамп добавил, что Тегеран не хочет подвергнуться атаке, а американская сторона сейчас переходит к дипломатическому формату для урегулирования ситуации.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон и Иерусалим договорились не наносить новые удары по Ирану при условии быстрого достижения договоренностей относительно ядерной программы страны.

По словам Трампа, решение отказаться от запланированной атаки приняли после обращений лидеров стран Персидского залива, в частности Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Он также заявил, что изначально планировался «крупнейший удар со времен Второй мировой войны», но его решили отменить в пользу переговоров.

Напомним, боевики иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ночь на 29 июля запустили несколько баллистических ракет по базам армии США на Ближнем Востоке.

В ответ США и Саудовская Аравия нанесли удары по объектам проиранских группировок на востоке Ирака в ответ на серию атак беспилотниками против американских сил и саудовской инфраструктуры.

Атаки произошли после почти двух недель ежедневных американских атак, а 26 июля иранские военные заявили, что прекратили операции в ответ после двухдневного затишья в атаках со стороны Соединенных Штатов. В Тегеране объяснили, что их стратегия была полностью построена на ударах в ответ.

Сам Трамп ранее заявлял, что Иран, вероятно, хотел бы заключить соглашение с Соединенными Штатами, однако, по его мнению, Тегеран пока не готов к этому.. В то же время американский лидер подчеркнул, что Вашингтон продолжает переговоры с Ираном.

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