«Резерв+» четыре дня может работать с перебоями: что нужно знать

Приложение «Резерв+», в котором военнообязанные формируют военно-учетный документ, может быть временно недоступно с 18 по 22 июля из-за проведения технических работ.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

10 июля 2026, 17:33 В «Резерв+» возобновили работу сервисов, связанных с подтверждением данных об инвалидности В приложении Резерв+ снова доступны сервисы, связанные с подтверждением данных об инвалидности через государственные системы.

В ведомстве отметили, что технические работы будут проводить преимущественно в ночное время, однако пользователям рекомендуют заранее подготовиться к возможным перебоям в работе сервиса с 18 по 22 июля.

Как известно, во время действия военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц.

В Минобороны советуют скачать PDF-версию военно-учетного документа и, по возможности, распечатать ее. Это позволит иметь документ при себе даже в случае временной недоступности приложения.

Чтобы скачать документ, нужно на главном экране «Резерв+» нажать кнопку «+» и выбрать пункт «Скачать PDF».

После завершения технических работ все сервисы приложения будут работать в обычном режиме.

Напомним, в приложении «Резерв+» снова заработали сервисы автоматического подтверждения инвалидности через государственные реестры. Их работу временно остановили 24 июня.

А до этого сообщалось, что СБУ и киберполиция ликвидировали хакерскую группировку. Злоумышленники создали фейковый аналог «Резерв+», где за деньги предлагали военнообязанным подделывать документы и незаконно менять персональные данные для уклонения от мобилизации.

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