«Резерв+» четыре дня может работать с перебоями: что нужно знать

Национальная безопасность
Читати українською
С 18 по 22 июля приложение «Резерв+» может быть временно недоступно из-за технических работ. В Минобороны рекомендуют заблаговременно скачать PDF-версию военно-учетного документа, чтобы избежать проблем во время проверок.
Фото: Головне в Україні

Приложение «Резерв+», в котором военнообязанные формируют военно-учетный документ, может быть временно недоступно с 18 по 22 июля из-за проведения технических работ.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В «Резерв+» возобновили работу сервисов, связанных с подтверждением данных об инвалидностиВ приложении Резерв+ снова доступны сервисы, связанные с подтверждением данных об инвалидности через государственные системы.

В ведомстве отметили, что технические работы будут проводить преимущественно в ночное время, однако пользователям рекомендуют заранее подготовиться к возможным перебоям в работе сервиса с 18 по 22 июля.

Как известно, во время действия военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц.

В Минобороны советуют скачать PDF-версию военно-учетного документа и, по возможности, распечатать ее. Это позволит иметь документ при себе даже в случае временной недоступности приложения.

Чтобы скачать документ, нужно на главном экране «Резерв+» нажать кнопку «+» и выбрать пункт «Скачать PDF».

После завершения технических работ все сервисы приложения будут работать в обычном режиме.

Напомним, в приложении «Резерв+» снова заработали сервисы автоматического подтверждения инвалидности через государственные реестры. Их работу временно остановили 24 июня.

А до этого сообщалось, что СБУ и киберполиция ликвидировали хакерскую группировку. Злоумышленники создали фейковый аналог «Резерв+», где за деньги предлагали военнообязанным подделывать документы и незаконно менять персональные данные для уклонения от мобилизации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Мобилизация Документ Военнообязанные Резерв+
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Рф атаковала иностранное гражданское судно в Одесской области: возник пожар, есть пострадавшие
«Резерв+» четыре дня может работать с перебоями: что нужно знать
Тысячи украинцев в Киеве и городах Украины снова вышли на акции из-за отставки министра обороны
итогиКабмин назначил временных глав Минобороны и МИД, а СБУ уничтожила вражеский Ту-95. Главное за день
Зеленский назначил Поклада врио главы СБУ
Покушение на Ермолаева: СБУ возобновила видеозапись с моментом взрыва
Зеленский назначил «Флеша» своим советником по технологическим направлениям обороны
Войска рф нанесли удар по Харькову: погиб мужчина, среди пострадавших есть дети
Зеленский провел совещание по поводу отношений с Польшей: какие решения приняли
Россияне атаковали спасателей во время ликвидации пожара в Запорожской области
Больше новостей