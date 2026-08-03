ВАКС продлил следствие по делу экс-начальника Лисичанской МВА

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Антикоррупционный суд поддержал просьбу детектива НАБУ о продлении сроков досудебного следствия по делу.
фото: uk.wikipedia.org

Высший антикоррупционный суд продлил до 30 октября срок расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего начальника Лисичанской городской военной администрации Валерия Шибика и других лиц в завладении почти 20 млн грн при закупке недвижимости для нужд внутренне перемещенных лиц из Луганской области.

Такое решение 28 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Ходатайство детектива о продлении срока досудебного расследования удовлетворить. Продлить срок досудебного расследования в уголовном производстве до шести месяцев – то есть до 30 октября 2026 года», – говорится в решении.

Как известно, Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-начальника Лисичанской МВА Шибика с альтернативой 2 млн грн залога. Деньги внесли и на него возложили обязанности.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили организованную группу, завладевшую почти 20 млн грн при закупке недвижимости для нужд внутренне перемещенных лиц из Луганской области. По данным следствия, в 2022 году глава Лисичанской ГВА утвердил программу «Временный дом», которая предусматривала обеспечение жильем переселенцев. На ее реализацию из бюджета было выделено 35 млн грн.

Далее, по версии следствия, фигуранты выкупили корпоративные права на общество, которому принадлежал детский лагерь в Кировоградской области, после чего организовали его приобретение по Лисичанской МВА по значительно завышенной цене. Правоохранители установили, что разница между рыночной стоимостью объекта и фактически уплаченными средствами составила 19,3 млн грн.

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