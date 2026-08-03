Россия ночью выпустила по Украине более 180 дронов: как отработала ПВО

Национальная безопасность
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В ночь против 3 августа российские войска выпустили по Украине 181 ударный беспилотник различных типов. Силы ПВО обезвредили 163 вражеские цели.
Фото Повітряні Сили

В ночь против 3 августа российские войска выпустили по Украине 181 ударный беспилотник различных видов. Силам ПВО удалось обезвредить большинство вражеских целей.

Об этом сообщают в Воздушных Силах.

Как отмечается, сегодня ночью противник атаковал 181 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Орёл, Шаталово – рф, Донецк – ВОТ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 163 вражеских БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2.

Напомним, в воскресенье, 2 августа, в Днепровском районе Херсона российские оккупационные войска атаковали дроном гражданский автомобиль, в результате чего погибла женщина, а ещё два человека получили ранения.

Кроме того, в ночь на 2 августа российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Попадания зафиксировали в Индустриальном, Киевском и Салтовском районах, пострадали двое детей и 74-летний мужчина.

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