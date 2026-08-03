Цены на нефть обвалились после отказа Трампа от нового удара по Ирану

Мировые цены на нефть резко упали после того, как президент США Дональд Трамп решил отложить новый удар по Ирану. Рынки отреагировали снижением цен более чем на $4 за баррель.

Об этом сообщает Reuters.

14 марта 2026, 12:25 Крупнейшие в мире импортеры нефти: как распределяется объем закупок между странами Самые крупные в мире импортеры нефти. Сколько нефти закупают Китай, США, Индия и страны Европы – на инфографике.

В понедельник, 3 августа, фьючерсы на нефть Brent подешевели на $4,49, или 5,11%, до $83,44 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) упала на $4,90, или 5,79%, до $79,77 за баррель.

Как известно, Трамп заявил, что США воздержатся от нового удара по Ирану, поскольку Тегеран и другие страны Ближнего Востока попросили время для достижения договоренности, которая предусматривает «немедленное, полное и абсолютное» открытие Ормузского пролива и прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана.

Аналитик рынка IG Тони Сикамор отметил, что главный вопрос для нефтяного рынка заключается в том, не повторится ли сценарий прошлой недели, когда перспективы соглашения сорвались из-за жесткой позиции Ирана и его контроля над Ормузским проливом.

В то же время в воскресенье страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти примерно на 188 тысяч баррелей в сутки с сентября. Это завершит постепенную отмену части добровольных ограничений добычи.

Несмотря на снижение напряженности, ситуация в регионе остается нестабильной. По данным судоходных сервисов, два танкера с саудовской нефтью вышли из Красного моря через пролив Баб-эль-Мандеб, тогда как движение судов через Ормузский пролив замедлилось после сообщений о новых атаках на танкеры.

Напомним, в прошлом месяце цены на нефть выросли более чем на 20% из-за возобновления боевых действий между США и Ираном, а также атак на несколько танкеров возле Омана, что усилило опасения относительно безопасности перевозок в Персидском заливе.

Однако уже 27 июля нефть подешевела примерно на 4% после того, как США и Иран приостановили боевые действия, что усилило надежды на дипломатическое урегулирование конфликта.

Также как известно, страны ОПЕК+ в воскресенье, 2 августа, договорились увеличить добычу нефти в следующем месяце на 188 тысяч баррелей в сутки.

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