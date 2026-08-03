ВАКС взял под стражу экс-госсекретаря МИД по делу о хищении международной помощи

Политика
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ВАКС взял под стражу экс-госсекретаря МИД Александра Банькова по делу о возможном хищении международной помощи для Украины. Ему назначили залог 10 млн гривен.
Фото МЗС

Высший антикоррупционный суд взял под стражу бывшего государственного секретаря МИД Александра Банькова до 30 сентября по делу о возможном хищении международной помощи для Украины. Суд назначил альтернативу в виде залога 10 млн гривен.

Об этом сообщает Суспільне.

По решению суда, Баньков будет находиться в СИЗО до 30 сентября. Как известно, бывшего госсекретаря МИД подозревают в причастности к хищению международной помощи для Украины в начале полномасштабного вторжения рф.

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения продолжалось в нескольких заседаниях – 29 и 31 июля, а также 3 августа.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд взять бывшего должностного лица под стражу с альтернативой залога в 15 млн гривен. Защита, в свою очередь, настаивала на более мягкой мере пресечения, заявив, что такая сумма залога является слишком большой.

В итоге ВАКС частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения и определил залог для Банькова в размере 10 млн гривен — на 5 млн меньше, чем просила прокуратура.

Напомним, в конце июля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную группу, которую возглавлял бывший государственный секретарь министерства иностранных дел. Участники завладели 37 млн грн, предназначенными для поддержки Украины.

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