ВАКС взял под стражу экс-госсекретаря МИД по делу о хищении международной помощи

Высший антикоррупционный суд взял под стражу бывшего государственного секретаря МИД Александра Банькова до 30 сентября по делу о возможном хищении международной помощи для Украины. Суд назначил альтернативу в виде залога 10 млн гривен.

Об этом сообщает Суспільне.

По решению суда, Баньков будет находиться в СИЗО до 30 сентября. Как известно, бывшего госсекретаря МИД подозревают в причастности к хищению международной помощи для Украины в начале полномасштабного вторжения рф.

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения продолжалось в нескольких заседаниях – 29 и 31 июля, а также 3 августа.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд взять бывшего должностного лица под стражу с альтернативой залога в 15 млн гривен. Защита, в свою очередь, настаивала на более мягкой мере пресечения, заявив, что такая сумма залога является слишком большой.

В итоге ВАКС частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения и определил залог для Банькова в размере 10 млн гривен — на 5 млн меньше, чем просила прокуратура.

Напомним, в конце июля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную группу, которую возглавлял бывший государственный секретарь министерства иностранных дел. Участники завладели 37 млн грн, предназначенными для поддержки Украины.

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