Европейская «Коалиция желающих», которая объединила более 30 стран для поддержки Украины и подготовки возможного миротворческого контингента после завершения войны, может столкнуться с кризисом лидерства из-за смены власти в Великобритании и Франции.

Об этом пишет The Telegraph.

Как отмечает издание, одними из ключевых фигур коалиции были бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Именно они смогли наладить тесное сотрудничество между Лондоном и Парижем и объединить союзников вокруг поддержки Киева.

Однако после отставки Стармера и будущего завершения президентского срока Макрона во Франции возникли опасения относительно появления «вакуума лидерства», который может ослабить позиции Европы в вопросах безопасности и помощи Украине.

Преемник Стармера Энди Бернем заявил союзникам о сохранении курса Лондона на поддержку Украины и НАТО. Он также провёл первую встречу с иностранным лидером именно с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В то же время наибольшие опасения связаны с будущими выборами во Франции. Среди возможных претендентов на должность президента называют лидера ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая ранее выступала за отмену санкций против россии, изменение политики Франции в НАТО и переговоры с Москвой на её условиях.

Потенциальным преемником Макрона в роли одного из лидеров является канцлер Германии Фридрих Мерц. Однако его позиции внутри страны остаются нестабильными из-за внутриполитических проблем, а Берлин до сих пор не согласился на отправку войск для гарантирования возможного перемирия в Украине.

Аналитики также обращают внимание на риски для коалиции из-за будущих выборов в других европейских странах, в частности в Польше и Италии. Если Европа не сохранит поддержку Киева, это может иметь серьёзные геополитические последствия и подорвать доверие Украины к западным союзникам.

Издание отмечает, что после ухода Стармера вопрос лидерства «коалиции желающих» остаётся открытым, а Европе может понадобиться новый политический центр силы для продолжения поддержки Украины.

Напомним, недавно Кир Стармер официально покинул должность премьер-министра Великобритании. 20 июля он выступил с прощальной речью у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне.

Также наши аналитики рассказывали о лидере ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая может стать новым президентом Франции.

Как известно, предыдущие заседания «Коалиции желающих» прошли 13-14 июля в Париже. Тогда лидеры государств обсудили дальнейшую военную поддержку Украины. Одной из главных тем стало укрепление противовоздушной обороны и развитие совместных оборонных проектов.

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