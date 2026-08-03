Во время тушения лесного пожара возле Афин столкнулись два вертолета, есть погибшие

Во время тушения масштабного лесного пожара к западу от Афин столкнулись два пожарных вертолета. Один из них упал на землю. В результате авиакатастрофы погибли датский пилот и греческий координатор, еще двух членов экипажа удалось спасти.

Об этом сообщает Associated Press.

1 августа 2026, 12:30 Украина впервые стала поставщиком помощи через Механизм гражданской защиты ЕС Украинские пожарные впервые оказывают помощь в рамках Механизма гражданской защиты ЕС. Во Францию отправилась команда из 70 спасателей для борьбы с масштабными лесными пожарами.

К западу от Афин во время ликвидации масштабного лесного пожара произошла авиакатастрофа с участием двух пожарных вертолетов. Воздушные суда столкнулись во время выполнения задания над районом Псата, после чего один из вертолетов упал.

По информации Associated Press, на борту каждого вертолета Bell находились по два человека. В результате аварии погибли пилот из Дании и координатор из Греции. Еще двух членов экипажей, граждан Греции и Великобритании, удалось спасти. Информацию об их состоянии пока не разглашают.

На трагедию отреагировал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Он выразил соболезнования родным погибших и назвал катастрофу большой утратой для всех, кто боролся с масштабным пожаром.

Пожар вспыхнул вблизи населенного пункта Порто-Гермено на побережье Коринфского залива. Сильный ветер быстро распространял пламя по сухому лесу, значительно усложняя работу спасателей и авиации.

К ликвидации огня привлекли около 500 пожарных и 23 самолета. Однако из-за сложных погодных условий часть авиации не могла безопасно добраться до моря для забора воды, что существенно усложнило борьбу со стихией.

Напомним, в июле во Франции возник масштабный лесной пожар, который менее чем за двое суток распространился почти на 3,7 тысячи гектаров. Пламя охватило и Испанию, где власти были вынуждены ввести чрезвычайное положение. В результате стихийного бедствия свои дома покинули более 250 тысяч человек.

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