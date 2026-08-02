Отсрочка от мобилизации в 2026 году: кто имеет право и как оформить

Отсрочка от мобилизации является временным освобождением от призыва, которое предоставляется только в случаях, предусмотренных законом. В Силах обороны объяснили основные основания, перечень документов и порядок ее оформления в 2026 году.

Об этом говорится в разъяснении на официальном сайте Сил обороны Украины.

25 июля 2026, 04:57 Родителям детей с инвалидностью изменили порядок продления отсрочки: что нужно знать В Украине изменили алгоритм автоматического продления отсрочки родителям детей с инвалидностью до 18 лет. В Минобороны объяснили, какие данные нужно проверить и что делать, если отсрочка не продлилась.

Отсрочка не отменяет возможность мобилизации навсегда, а лишь переносит призыв на определенный срок или до прекращения соответствующего основания.

Отсрочка по семейным обстоятельствам

Право на нее, в частности, могут иметь военнообязанные, которые содержат троих и более детей в возрасте до 18 лет и не имеют задолженности по алиментам.

Также к этой категории относятся люди, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей, ухаживают за ребенком с инвалидностью или тяжелобольным ребенком, содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I–II группы либо являются опекунами детей-сирот.

Отсрочка может предоставляться и тем, кто постоянно ухаживает за близкими родственниками с инвалидностью I–II группы при отсутствии других трудоспособных лиц, обязанных их содержать.

Отдельное основание предусмотрено для военнообязанных, у которых есть несовершеннолетний ребенок, тогда как их муж или жена уже проходит военную службу.

Отсрочка по состоянию здоровья

Лица с инвалидностью I–III группы могут иметь право на отсрочку или освобождение от призыва в зависимости от медицинского заключения.

Временно непригодным к службе отсрочку предоставляют на срок до 12 месяцев по решению военно-врачебной комиссии. После завершения этого срока необходимо пройти повторный осмотр.

Обучение и профессиональная деятельность

Отсрочку могут получить студенты учреждений профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, если они впервые получают уровень образования, который выше уже имеющегося.

Право также имеют докторанты, интерны и отдельные педагогические работники, которые работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Отдельные категории должностных лиц, судей, дипломатов, работников органов военного управления и специалистов, обеспечивающих деятельность высших органов власти, также могут не подлежать призыву или иметь право на отсрочку.

В то же время большинство государственных служащих и работников силовых органов мобилизуют на общих основаниях, если они не забронированы или не относятся к специальному перечню.

Отсрочка через бронирование

Бронирование может распространяться на работников органов государственной власти, местного самоуправления и предприятий, признанных критически важными для обороны, энергетики, связи, медицины и других сфер.

Процедуру инициирует работодатель. Бронирование имеет ограниченный срок действия и зависит от установленных квот.

Как оформить отсрочку

Сначала необходимо подготовить документы, подтверждающие соответствующее основание. Это могут быть свидетельства о рождении детей, судебные решения, медицинские заключения, справки с места учебы или работы и документы о бронировании.

Подать запрос можно через приложение Резерв+. Для этого необходимо обновить военно-учетные данные, выбрать основание в разделе подачи запроса на отсрочку и подтвердить необходимые документы.

После проверки система формирует электронную справку с QR-кодом, которая подтверждает наличие отсрочки.

Если соответствующее основание еще не цифровизировано или у человека нет смартфона, документы можно подать через любой ЦПАУ.

Для этого понадобятся паспорт, идентификационный код и оригиналы либо заверенные копии подтверждающих документов. ЦПАУ передаст пакет в ТЦК и СП.

Когда отсрочку продлевают автоматически

Оформленные отсрочки, основания для которых подтверждаются государственными реестрами или имеют постоянный характер, в частности инвалидность, могут продлеваться автоматически.

Для временной непригодности, части бронирований и других срочных оснований документы после окончания отсрочки необходимо подавать повторно.

В Силах обороны подчеркнули, что ни одна отсрочка не предоставляется автоматически без заявления и документов. Если человек имеет законное основание, но не оформил его, ТЦК и СП может призвать его на военную службу.

Напомним, ранее Министерство обороны ввело процесс автоматического продления подавляющего большинства отсрочек. Более 90% действующих отсрочек продлеваются автоматически. Если основание остается действующим и подтверждается государственными реестрами, повторно подавать документы не нужно.

Также в приложении «Резерв+» снова заработали функции, связанные с автоматической верификацией данных об инвалидности через государственные информационные базы.

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