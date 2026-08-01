На Закарпатье в результате масштабного ДТП пострадали более 10 человек, среди них – дети

В субботу, 1 августа, в Хустском районе Закарпатья в результате столкновения двух автомобилей и микроавтобуса пострадали 13 человек, среди которых – дети.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Закарпатской области.

20 июля 2026, 12:23 На Львовщине пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП, жертвами стали трое подростков Смертельная авария произошла в Бродах в ночь на 20 июля. После столкновения автомобиля Mercedes погибли три девочки-подростка.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств произошло сегодня около 11:25 в селе Соймы. На место ДТП выехала следственно-оперативная группа.

«В ходе первоочередных следственных действий полицейские предварительно установили, что 38-летняя жительница города Львов, управляя автомобилем «Opel Corsa», на развилке выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «УАЗ» под управлением 65-летнего жителя села Репинное», – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, от удара автомобиль «УАЗ» отбросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz с туристической группой под управлением 58-летнего водителя.

Уточняется, что в результате ДТП за медицинской помощью обратились 13 пострадавших, среди которых – четверо детей. Из микроавтобуса Mercedes-Benz к медикам обратились 10 пассажиров, среди которых три девочки в возрасте 7, 13 и 14 лет.

При этом двоих человек, находившихся в автомобиле «УАЗ», госпитализировали, еще одна пассажирка после оказания медицинской помощи будет лечиться амбулаторно.

«Все водители транспортных средств прошли освидетельствование — трезвы. По делу назначат экспертные исследования для установления окончательных обстоятельств аварии. Досудебное расследование продолжается», – добавили в пресс-службе.

По данному факту следователи полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему телесного повреждения средней тяжести).

Напомним, 25 июля на проспекте Героев Харькова легковушка столкнулась с автомобилем скорой помощи, двигавшимся с включенными спецсигналами. От удара скорая перевернулась на бок, есть травмированные.

Как известно, 11 июля в селе Козева на Львовщине легковой автомобиль столкнулся с автобусом. В результате аварии погиб 67-летний пассажир легковушки, еще двух человек госпитализировали.

Тогда как 4 июля в Николаевской области произошла авария с 12 погибшими.

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