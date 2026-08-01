В Польше возобновили поисковые работы на месте падения российской ракеты

Прокуратура Польши возобновила поиски на месте падения российской крылатой ракеты Х-101, после инцидента в четверг, 30 июля, поскольку детальный лабораторный анализ показал необходимость поиска еще одного обломка.

Об этом сообщает местное медиа RMF24 со ссылкой на окружную прокуратуру города Люблин.

10 сентября 2025, 19:00 Сколько раз дроны и ракеты залетали в Польшу за время вторжения рф в Украину За три с половиной года российские ракеты и дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Польши, а в ночь на 10 сентября – наиболее массово. Около 20 шахедов зафиксировали польские радары, военные впервые сбивали БПЛА россиян. Подробнее обо всех случаях – на инфографике.

В ведомстве сообщили, что во время осмотра места падения ракеты, проведенного 30 июля с использованием георадара и металлоискателей, следователи изъяли ключевые вещественные доказательства. Уже сегодня, 1 августа, следователи вернулись на место происшествия в Тарнаве-Колонии, чтобы продолжить процессуальные и технические работы.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Марчина Козака, дальнейший лабораторный анализ выявил необходимость поиска еще одного фрагмента объекта. Отмечается, что из-за особенностей местности и вероятности того, что обломок находится на значительной глубине, было решено расширить район поиска и привлечь спецоборудование для глубокого исследования.

При этом территория падения ракеты была тщательно оцеплена Военной жандармерией. Также уточняется, что разыскиваемый фрагмент не представляет угрозы для жизни и здоровья жителей, а его обнаружение не является критически важным для расследования.

Напомним, в Польше утром 30 июля объявляли воздушную угрозу из-за российских атак по Украине. В Люблине и других населенных пунктах Люблинского воеводства прозвучали сирены, а польские военные поднимали авиацию.

Позже стало известно, что во время массированной ракетной атаки россии по Украине в Люблинском воеводстве Польши упал неизвестный объект.. В районе населенного пункта Тарнава-Колония образовалась 10-метровая воронка. Правительство страны созвало экстренное совещание с участием министра обороны и представителей соответствующих служб.

В то же время в украинском МИД сразу заявляли, что на территорию Польши залетела российская ракета Х-101. Впоследствии в Польше подтвердили падение российской ракеты Х-101 и рассказали подробности.

Кроме этого, МИД Польши осудил массированную российскую атаку на Киев сегодня ночью, в результате которой было повреждено здание посольства Литвы в Украине.

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