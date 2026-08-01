Федоров заявил, что не планирует вступать в политическое противостояние с Зеленским

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что во время войны не намерен становиться политическим оппонентом президента Владимира Зеленского.
Об этом Федоров рассказал в интервью The New York Times.
В то же время он отметил, что готов вернуться в правительство только в случае назначения на должность главы Минобороны. Он также рассказал, что не планирует встречаться с участниками акций, которые требуют его возвращения в Министерство обороны.
Экс-министр подчеркнул, что не рассматривает свое увольнение как проявление политической борьбы и не хочет, чтобы эта ситуация использовалась для его втягивания в политическое противостояние. В то же время Федоров заявил, что его отставку активно поддерживали лоббисты оборонных компаний, чьи интересы, по его словам, были задеты после изменения подходов к государственным закупкам.
Ранее Федоров уже заявлял, что не считает конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским главной причиной своей отставки. По его мнению, настоящие причины связаны с реформами в сфере оборонных закупок и сопротивлением изменениям.
Президент Владимир Зеленский же подчеркивал, что причиной отставки Михаила Федорова стали проблемы во взаимодействии между Генштабом и Министерством обороны, а также необходимость изменений в мобилизации и подготовке к сложной зиме.
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