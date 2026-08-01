Федоров заявил, что не планирует вступать в политическое противостояние с Зеленским

Политика
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Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не станет политическим оппонентом Владимира Зеленского во время войны и готов вернуться в правительство только на должность главы Минобороны.
The New York Times

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что во время войны не намерен становиться политическим оппонентом президента Владимира Зеленского.

Об этом Федоров рассказал в интервью The New York Times.

Зеленский рассказал, какую должность предлагал Федорову после увольненияПрезидент Зеленский сообщил, что предлагал экс-министру обороны Федорову несколько должностей, в том числе пост вице-премьера.

В то же время он отметил, что готов вернуться в правительство только в случае назначения на должность главы Минобороны. Он также рассказал, что не планирует встречаться с участниками акций, которые требуют его возвращения в Министерство обороны.

Экс-министр подчеркнул, что не рассматривает свое увольнение как проявление политической борьбы и не хочет, чтобы эта ситуация использовалась для его втягивания в политическое противостояние. В то же время Федоров заявил, что его отставку активно поддерживали лоббисты оборонных компаний, чьи интересы, по его словам, были задеты после изменения подходов к государственным закупкам.

Ранее Федоров уже заявлял, что не считает конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским главной причиной своей отставки. По его мнению, настоящие причины связаны с реформами в сфере оборонных закупок и сопротивлением изменениям.

Президент Владимир Зеленский же подчеркивал, что причиной отставки Михаила Федорова стали проблемы во взаимодействии между Генштабом и Министерством обороны, а также необходимость изменений в мобилизации и подготовке к сложной зиме.

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Владимир Зеленский Михаил Федоров Украина Оппозиция
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