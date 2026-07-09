Смертельное ДТП в Одесской области: количество пострадавших возросло, погиб подросток

В ДТП, произошедшем на трассе Киев–Одесса вблизи села Одаи сегодня утром, увеличилось количество пострадавших. Погиб – 15-летний парень.
Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Телеграм-канале.
«По уточненным данным, в результате ДТП на 354 км автодороги Киев–Одесса, вблизи села Одаи Березовского району, погиб 15-летний парень, еще 10 человек получили травмы и были госпитализированы», – написал он.
Также известно, что трое травмированных находятся в тяжелом состоянии. Еще семь человек получили травмы средней тяжести. Сейчас всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
«На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Движение транспорта в направлении Одессы частично ограничено», – добавил Кипер.
Руководитель ОВА пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и призвал водителей быть внимательными и беречь себя.
«Берегите себя! Соблюдайте правила дорожного движения и не пренебрегайте собственной безопасностью», – написал он.
Как известно, сегодня около 9 утра на трассе Киев-Одесса вблизи села Одаи произошло смертельное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением и допустил столкновение. Все детали аварии сейчас выясняют правоохранители.
Напомним, 4 июля в Николаевской области произошла авария с 12 погибшими. Полицейские, прибывшие на место ДТП, опросили свидетелей и выяснили, что ДТП могло произойти из-за нарушения правил дорожного движения водителем Nissan Murano.
7 июля суд Николаева избрал меру пресечения водителю автомобиля Nissan Murano, который мог спровоцировать смертельное ДТП на Николаевщине.
Также мы сообщали, что под Киевом в результате ДТП на трассе погибли пять человек, есть травмированные.
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