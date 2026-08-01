Число раненых в результате российского удара по Киеву превысило 30 человек

Количество пострадавших в результате ночной российской атаки на Киев возросло до 33 человек, также известно о девяти погибших.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

29 мая 2026, 19:52 Последствия большой войны для Киева: пострадавшие и масштабы разрушений Более 200 погибших и почти 2700 разрушенных многоэтажек. На инфографике – последствия полномасштабной войны для Киева.

«По состоянию на 14:00 количество пострадавших в Киеве возросло до 33 человек, среди них – 4 несовершеннолетних. Погибли 9 человек», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время полицейские продолжают документировать последствия вражеского ракетного удара. По данным пресс-службы, следователи уже приняли 278 заявлений от граждан о повреждении имущества.

«Все профильные службы продолжают работать на местах вражеских ударов», – говорится в заявлении правоохранителей.

Как известно, в ночь на 1 августа в результате атаки на Киев повреждения получили жилые дома и склады. Ранее сообщалось о 9 жертвах и 28 пострадавших.

Напомним, российские войска утром 1 августа нанесли удар беспилотниками по складским помещениям на окраине Броваров Киевской области. В результате атаки погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Также во время массированной российской баллистической атаки на Киев в ночь на 1 августа получило повреждения здание посольства Литвы. В ответ Министерство иностранных дел Литвы решило вызвать представителя россии в Вильнюсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время массированной российской атаки в ночь на 1 августа украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить только одну баллистическую ракету из-за дефицита боеприпасов к системам Patriot.

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