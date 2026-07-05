ДТП с 12 погибшими: вероятному виновнику аварии на Николаевщине объявили подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении водителю кроссовера Nissan, который мог спровоцировать смертельное ДТП на Николаевщине, в результате аварии погибли 12 человек, еще шестеро пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Предварительно, аварию спровоцировал именно водитель Nissan Murano, который двигался по встречной полосе относительно микроавтобуса и создал аварийную ситуацию.

Как отмечается, в воскресенье, 5 июля, вероятному виновнику ДТП сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. В настоящее время правоохранителями устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что в результате аварии на трассе Николаев – Одесса погибли 12 человек, еще шестеро получили травмы.

До этого сообщалось, что пассажирский микроавтобус, выполнявший рейс из Одессы в Николаев, выехал за пределы проезжей части. После этого транспортное средство перевернулось, потеряло управление и оказалось на встречной полосе, где столкнулось с грузовиком Volvo.

Впоследствии полиция установила местонахождение водителя и остановила его на выезде из Николаева. За рулем находился 45-летний житель другого региона.

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