Оккупанты ударили по микроавтобусу на Днепропетровщине, среди раненых есть подросток

Сегодня днем, 1 августа, российские войска ударили по рейсовому микроавтобусу с гражданскими в Днепропетровской области. В результате атаки пострадали по меньшей мере семь человек, среди которых 16-летний парень, а двое гражданских находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщают начальник областной военной администрации Александр Ганжа и пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что российский FPV-дрон попал по маршрутке, в которой находились пассажиры.

«Час назад российский FPV-дрон попал по маршрутке, в которой ехали люди. Прицельный и циничный удар по гражданским», – сообщили в ГСЧС.

По данным местных властей, захватчики нанесли удар по рейсовому микроавтобусу в Червоногригоровской общине Никопольского района.

Согласно словам руководителя области, двое мужчин госпитализированы в тяжелом состоянии, в то же время транспортное средство полностью сгорело.

Уточняется, что в результате ранения получили семь человек, среди них 16-летний парень.

«Спасатели и полицейские эвакуировали пострадавших из опасной зоны и доставили в медицинское учреждение», – добавили в пресс-службе ГСЧС.

Как известно, российское командование приказало своим войскам усилить удары ударными дронами по АЗС, транспорту и гражданской инфраструктуре в прифронтовых и приграничных районах Украины.

Напомним, российские войска в пятницу, 31 июля, атаковали Павлоград, в результате чего вспыхнул торговый комплекс. Среди гражданских есть раненые.

Также количество пострадавших в результате ночной российской атаки на Киев возросло до 33 человек, также известно о девяти погибших.

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