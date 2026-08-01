Омбудсмен рассказал, почему задерживают выплаты за разрушенное жилье

К уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу обратились 989 украинцев из-за проблем с получением компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье. В 354 случаях после вмешательства омбудсмена нарушенные права удалось восстановить.

Об этом сообщил Дмитрий Лубинец.

11 мая 2026, 15:13 «єВідновлення»: сколько украинских семей уже получили компенсации за три года программы За три года реализации программы єВідновлення компенсации получили более 196 тысяч украинских семей на общую сумму 89,7 млрд грн.

По его словам, по состоянию на июнь 2026 года в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества зафиксировали почти 300 тысяч жилых домов.

Омбудсмен подчеркнул, что люди не могут получить компенсации не из-за отсутствия соответствующего законодательства, а из-за несовершенных механизмов его реализации.

В качестве примера Лубинец привел историю жителя Мирнограда Донецкой области, дом которого был уничтожен в результате российского обстрела.

Мужчина подал заявление 15 сентября 2025 года, однако почти десять месяцев комиссия Мирноградской городской военной администрации не могла подтвердить факт уничтожения жилья.

Без соответствующего решения заявитель не мог начать процедуру получения компенсации.

После вмешательства омбудсмена и неоднократных обращений в Мирноградскую ГВА комиссия приняла необходимое решение. После этого мужчина смог подать документы на компенсацию.

В целом из-за задержек и несовершенства действующего механизма к Лубинцу обратились 989 граждан. В 354 случаях нарушенные права удалось восстановить.

Омбудсмен отметил, что на территориях активных боевых действий механизм, определенный постановлением Кабинета Министров №815, не позволяет оперативно подтверждать факт уничтожения жилья.

Из-за этого люди месяцами не могут получить предусмотренные государством выплаты.

Лубинец сообщил, что ранее трижды обращался к правительству с предложениями утвердить методику дистанционного обследования жилья, унифицировать работу комиссий и упростить процедуры для жителей территорий боевых действий и временно оккупированных территорий.

По его словам, предыдущий состав правительства эти предложения не реализовал.

Теперь омбудсмен ожидает, что новое правительство примет решения, необходимые для упрощения процедуры получения компенсаций.

Напомним, ранее бывшая премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что уже около 3000 семей, выехавших с временно оккупированных территорий, смогли приобрести собственное жилье в рамках государственной программы «єВідновлення».

Также сообщалось, что за три года реализации программы єВідновлення компенсации получили более 196 тысяч украинских семей на общую сумму 89,7 млрд грн.

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