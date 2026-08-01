Омбудсмен заявил об антисанитарии в лагере «Артек Закарпатье»

В детском лагере «Артек Закарпатье» обнаружили многочисленные нарушения условий пребывания детей. После мониторингового визита представителей Уполномоченного Верховной Рады по правам человека зафиксировали антисанитарию, плесень в укрытии, ненадлежащие условия проживания и проблемы с безопасностью.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

17 июня 2026, 15:52 Летний лагерь или поездка детей во время каникул: что нужно знать родителям Юристы напомнили, с какого возраста дети могут путешествовать самостоятельно, какие документы необходимы для поездки детей в лагерь и кто может сопровождать группу.

По его словам, проверку назначили после появления в соцсетях сообщений о возможных нарушениях прав детей. Мониторинг подтвердил эти факты. На момент визита в лагере находились 287 детей из десяти областей Украины, преимущественно из прифронтовых регионов. Они отдыхали за средства государственного бюджета.

Во время проверки в пищеблоке обнаружили антисанитарию, нарушения условий хранения продуктов, а также гнилые овощи и фрукты, которые хранились вместе со свежими. Кроме того, в лагере не обеспечили диетическое питание для детей, которые в нем нуждаются.

Также проверка показала, что в комнатах проживали до 12 детей. Представители омбудсмена зафиксировали изношенную мебель и постель, отсутствие достаточного количества мест для личных вещей, а также плесень и грибок.

Отдельное беспокойство вызвало состояние укрытия. По словам омбудсмена, оно сырое, поражено плесенью, не имеет достаточного количества мест для сидения и необходимого оборудования. Дети рассказали, что во время воздушной тревоги часто остаются в корпусах и пользуются «правилом двух стен».

Кроме этого, на территории лагеря обнаружили отсутствие сплошного ограждения, надлежащего освещения и систем видеонаблюдения. Часть спортивных и детских площадок находится в аварийном состоянии, а бассейн не работает.

По итогам проверки омбудсмен направил обращение к главе Закарпатской ОВА и руководству Национальной социальной сервисной службы в области с требованием установить должностных лиц, разрешивших работу лагеря в таких условиях, и безотлагательно устранить все выявленные нарушения. Также готовится официальный отчет с рекомендациями и правовой оценкой установленных фактов.

Ранее представители Офиса омбудсмена обнаружили «вопиющие» нарушения во время мониторинга в Ужгородском районном ТЦК и СП. Речь идет о незаконном содержании людей, антисанитарии бесчеловечных условиях и игнорировании болезней.

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