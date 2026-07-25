В Харькове перевернулась «скорая» после столкновения: есть пострадавшие

Утром 25 июля на проспекте Героев Харькова легковой автомобиль столкнулся с автомобилем скорой помощи, который двигался с включенными спецсигналами. От удара скорая перевернулась на бок, травмы получили водитель и парамедик.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

20 июля 2026, 12:23 На Львовщине пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП, жертвами стали трое подростков Смертельная авария произошла в Бродах в ночь на 20 июля. После столкновения автомобиля Mercedes погибли три девочки-подростка.

Авария произошла около 09:00. По предварительным данным правоохранителей, водитель Mitsubishi не предоставил преимущество в движении Ford Transit экстренной медицинской помощи.

После столкновения автомобиль скорой помощи перевернулся. Пострадали 48-летний водитель и 22-летняя парамедик.

Директор областного центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта сообщил, что парамедик травмировала нос. Водитель ударился головой и жаловался на симптомы черепно-мозговой травмы.

Состояние обоих пострадавших медики оценили как средней тяжести. От госпитализации они отказались.

Напомним, 11 июля в селе Козева Львовской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом. В результате аварии погиб 67-летний пассажир легковушки, еще двух человек госпитализировали.

Тогда как 4 июля в Николаевской области произошла авария с 12 погибшими.

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