Сибига рассказал детали запланированного совещания послов Украины

На следующей неделе Министерство иностранных дел проведет ежегодное совещание руководителей украинских зарубежных дипломатических учреждений. В этом году оно продлится пять дней и будет проходить под лозунгом «Восстановление мира и лидерство Украины».

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По словам главы МИД, тему совещания традиционно выбирают в соответствии с главными вызовами, стоящими перед украинской дипломатией.

«Восстановление мира – потому что нет более важной задачи для нашей дипломатии, чем завершение войны. Лидерство Украины – потому что наше государство обретает новую роль на международной арене, которую необходимо закреплять и масштабировать», – пояснил Сибига.

В рамках мероприятия к украинским послам обратится президент Владимир Зеленский, который очертит ключевые приоритеты нового политического сезона. Также запланированы выступления председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и премьер-министра Сергея Корецкого.

Отдельные сессии проведут с участием первой леди Елены Зеленской, руководства Офиса президента, а также членов правительства, ответственных за энергетику и европейскую интеграцию.

Второй день совещания посвятят вопросам обороны и безопасности, в частности укреплению систем противовоздушной и противоракетной обороны, развитию антибаллистической coalition, возвращению украинских пленных и усилению международного давления на россию.

Третий день будет сосредоточен на экономической дипломатии, развитии консульских сервисов и поддержке граждан Украины за рубежом. Четвертый посвятят работе в международных организациях, публичной дипломатии и развитию «мягкой силы», а в последний день участники определят основные приоритеты и задачи украинской дипломатии на следующий год.

Напомним, после очередного массированного удара россии по Киеву Украина призвала международных партнеров не медлить с передачей дополнительных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что скорость решений напрямую влияет на количество спасенных жизней.

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