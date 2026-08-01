Потери россии в июле стали рекордными с начала года – Генштаб

В июле 2026 года потери российских оккупационных войск в живой силе стали рекордными с начала года. За месяц были ликвидированы и ранены 42 860 военнослужащих рф.

Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

31 июля 2026, 12:30 Почти в 15 раз больше: Зеленский озвучил потери россиян в войне против Украины Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла по меньшей мере 700 тысяч военных погибшими.

По данным Генштаба, в январе потери российской армии составили 31 710 человек, в феврале – 26 090, в марте – 31 960.

В апреле оккупанты потеряли 32 980 военнослужащих, в мае – 33 760, а в июне – 39 290.

Самый высокий показатель зафиксировали в июле – 42 860 ликвидированных и раненых.

«В целом за первые семь месяцев 2026 года потери личного состава противника составили 238 650 человек», – подчеркнули в Генштабе.

Напомним, 31 июля Зеленский назвал количество погибших военнослужащих рф в войне против Украины. По его словам, россия с начала полномасштабного вторжения потеряла не менее 700 тысяч военнослужащих погибшими. Президент подчеркнул, что большое количество военнослужащих считается пропавшими без вести.

А разведка Британии оценила потери рф в войне против Украины почти в полмиллиона военнослужащих, отметив, что Кремль вынужден отступать на поле боя.

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