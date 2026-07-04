Выехал навстречу микроавтобусу: полиция нашла вероятного виновника ДТП с 12 погибшими

Полиция разыскала водителя кроссовера Nissan, который мог спровоцировать смертельное ДТП в Николаевской области. В результате аварии погибли 12 человек, еще 6 пострадали.

Об этом сообщила полиция Николаевской области.

4 июля 2026, 12:44 Возросло количество погибших в ДТП на трассе Николаев–Одесса Президент Украины уточнил данные относительно масштабной аварии на Николаевщине. Количество жертв возросло до 12 человек, еще шестеро получили травмы.

Авария произошла утром 4 июля. Пассажирский микроавтобус, который ехал из Одессы в Николаев, попал в ДТП.

В результате 49-летний водитель и 8 пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще трое людей умерли в больнице. Также известно о 6 пострадавших.

Предварительно правоохранители установили, что водитель микроавтобуса допустил выезд за пределы проезжей части. После этого транспорт перевернулся, неконтролируемо выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.

Позже полицейские, которые прибыли на место аварии и опросили свидетелей, выяснили, что ДТП могло произойти из-за нарушения правил дорожного движения другим водителем. Он двигался во встречном направлении относительно микроавтобуса.

Для розыска авто – кроссовера Nissan – правоохранители организовали специальную операцию. Через несколько часов на автодороге «Благовещенское-Николаев» полицейские остановили Nissan Murano.

За рулем находился 45-летний житель другого региона.

Сейчас полиция проводит первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и решают вопрос о правовой квалификации действий водителя кроссовера.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что в результате аварии на трассе Николаев – Одесса погибли 12 человек, еще шестеро получили травмы.

До этого сообщалось, что пассажирский микроавтобус, который выполнял рейс из Одессы в Николаев, выехал за пределы проезжей части. После этого транспортное средство перевернулось, потеряло управление и оказалось на встречной полосе, где столкнулось с грузовиком Volvo.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.