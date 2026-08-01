Россия атаковала склады под Броварами, есть погибший и пострадавшие

Российские войска утром 1 августа нанесли удар беспилотниками по складским помещениям на окраине Броваров Киевской области. В результате атаки погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщают глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, мэр Броваров Игорь Сапожко и Киевская областная прокуратура.

По предварительным данным, под удар попали складские помещения на окраине города. В сети сообщают, что речь идет о складах онлайн-ритейлера ROZETKA, однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Жертвой атаки стал 61-летний мужчина. Еще шесть человек получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии с множественными травмами, другим после оказания медицинской помощи назначили амбулаторное лечение.

Также в результате удара повреждены 13 автомобилей.

На месте работают спасатели, правоохранители и другие экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенных разрушений.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека.

Напомним, утром 1 августа российские войска атаковали Полтавскую область беспилотниками, попав в объект критической инфраструктуры и логистический терминал.

Кроме этого, в результате атаки в Киеве повреждения получили жилые дома и склады. Есть погибшие и пострадавшие.

Днем 1 августа оккупанты совершили атаку ударными беспилотниками по Одессе. Один из дронов попал в многоэтажный жилой дом в центральной части города.

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