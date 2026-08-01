В ТЦК во Львовской области нашли мертвым военнослужащего

Утром 1 августа в служебном помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Мостиска Львовской области обнаружили военнослужащего без признаков жизни. Правоохранители проводят следственные действия, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП.
Военнослужащего нашли около 07:30 в помещении первого отдела Яворовского районного ТЦК и СП.
В ведомстве заявили, что предварительно происшествие квалифицируют как самоубийство. Окончательные обстоятельства смерти сейчас выясняют правоохранители.
Во Львовском областном ТЦК и СП также назначили специальное служебное расследование.
Проверку проводит соответствующая комиссия.
Напомним, ранее в Харькове задержали мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на военнослужащих ТЦК и угрозах в адрес полицейского.
Тем временем в Закарпатской области мужчину с инвалидностью, который имел законное право на отсрочку от мобилизации, незаконно удерживали в одном из подразделений ТЦК и СП.
Также омбудсмен накануне назвал регионы с наибольшим количеством нарушений со стороны ТЦК.
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