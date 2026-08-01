Испания устанавливает плавучий барьер для сдерживания мигрантов у границы с Марокко

В субботу, 1 августа, испанские власти начали установку 500-метрового плавучего надувного барьера у границы с Марокко после массового наплыва десятков тысяч мигрантов в Сеуту.

Об этом сообщают Reuters и El Pais.

3 июня 2026, 18:29 В поисках лучшей жизни: откуда (и куда) едет больше всего мигрантов в мире «Слово и дело» показывает на инфографике, из каких стран происходит больше всего мигрантов в мире и какие страны они выбирают.

Как отмечается, с четверга, 30 июля, около 50 000 человек пересекли границу с Сеутой по суше, а более 48 000 из них вернулись в Марокко в течение последних 48 часов.

По данным МВД Испании, сегодня начались работы по установке барьера на волнорезе Тарахаль, который является одним из основных маршрутов, используемых мигрантами, пытающимися попасть в Сеуту.

Главным элементом защитного комплекса, который утром начали устанавливать сотрудники Гражданской гвардии, является накачанный воздухом барьер длиной 500 метров. Барьер будет выступать над поверхностью воды на 30–70 сантиметров и достигать глубины до одного метра. Также эту конструкцию комбинируют с линией буев, предоставленных ВМС страны.

Также по каналу возле конструкции будут патрулировать катера Гражданской гвардии.

При этом отмечается, что на испанской стороне границы было обнаружено по меньшей мере 67 тел погибших, поскольку часть мигрантов утонула, другие погибли, пытаясь перелезть через волнорез и приграничное ограждение.

Стоит отметить, в правительстве Испании допускают, что резкое увеличение количества мигрантов могло быть связано с недавним решением испанского суда, ограничившим применение процедуры немедленного возвращения нелегальных мигрантов.

Напомним, в течение последних дней десятки тысяч мигрантов пытались попасть в испанский анклав Сеута с территории Марокко. По оценкам местных властей, в город незаконно проникли около 60 тысяч человек, в то время как МВД Испании сообщает о более чем 50 тысячах нелегальных мигрантов.

Тем временем в ЕС реагировали по-разному. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала кадры из Сеуты неприемлемыми, подчеркнула необходимость соблюдения правил въезда в ЕС и поручила двум еврокомиссарам подключиться к урегулированию кризиса. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем, в свою очередь, выразил готовность предоставить Испании необходимую помощь.

Со своей стороны премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен выступили за исключение Испании из Шенгенской зоны. В частности, власти Италии уже объявили о закрытии морского и воздушного сообщения с Испанией. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил временное приостановление действия Шенгена в отношении Испании, назвав это «необходимым шагом для защиты безопасности граждан и борьбы с терроризмом».

В ответ на действия Италии глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил о вызове итальянского посла для выражения протеста.

Президент Эммануэль Макрон также заявил о поддержке Испании, но в то же время поручил усилить контроль на французско-испанской границе, куда дополнительно развернули четыре военных подразделения, авиацию и дроны.

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