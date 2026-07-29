ДТП с четырьмя погибшими в Киеве: суд продлил меру пресечения подозреваемому водителю

Общество
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Суд в Киеве продлил срок содержания под стражей 49-летнему водителю, подозреваемого в совершении ДТП, унесшего жизни четырех человек.
Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей 49-летнему водителю Mercedes-Benz, подозреваемого в совершении ДТП, унесшего жизни четырех человек.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Сколько человек ежемесячно гибнут и травмируются в ДТП на дорогах УкраиныНачалась Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. Слово и дело проанализировало, сколько людей ежемесячно погибали и травмировались в ДТП на дорогах Украины с 2023 по 2025 год. Также мы посчитали, сколько аварий произошло за последние пять лет.

Согласно решению, мужчина будет находиться под стражей без права внесения залога по меньшей мере до 5 сентября.

Во время судебного заседания, которое подозреваемый и его защитник посещали в режиме видеоконференции, сторона защиты просила провести слушания в закрытом режиме и изменить меру пресечения, передав мужчину на поруки. Суд отклонил оба ходатайства.

«В рамках досудебного расследования продолжается ряд экспертиз», – добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, 5 июня житель Херсонской области, управляя автомобилем Mercedes, на большой скорости 5 июня въехал в подземный пешеходный переход на Чоколовском бульваре в Соломенском районе столицы. В результате наезда четверо граждан, среди которых был ребенок, погибли на месте, еще трое получили ранения. Сообщалось, что Mercedes-Benz участника смертельного ДТП в Киеве имел десятки нарушений ПДД.

После той смертельной аварии в правительстве анонсировали ужесточение ответственности для нарушителей ПДД.

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