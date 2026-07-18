В Чехии возросло количество пострадавших в результате ДТП, среди них – украинцы

Мир
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В Чехии произошло масштабное ДТП с участием двух автобусов, среди пассажиров были украинцы. Пострадали не менее 47 человек.
novinky.cz

По меньшей мере 47 человек получили травмы и ранения в результате столкновения двух пассажирских автобусов на юго-востоке Чехии, среди них есть две украинки.

Об этом сообщает местное издание Novinky со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается, Консульство Украины в Брно сообщило, что в результате ДТП двух рейсовых автобусов пострадали 47 человек, среди них – две гражданки Украины.

«По предварительной информации дорожной полиции, две гражданки Украины получили легкие травмы. После медицинского осмотра они продолжили поездку. Консульским учреждением установлен контакт с правоохранителями на месте происшествия для оперативной связи», – говорится в сообщении.

Издание уточняет, что среди 47 человек получили травмы различной степени тяжести. В частности, семь человек имеют травмы средней и тяжелой степени, а еще 25 человек получили легкие травмы.

По предварительным данным, автобус, двигавшийся по главной дороге из Брно в Зноймо, врезался в бок другого автобуса, который выезжал на главную дорогу со второстепенной.

Сообщается, что оба водителя прошли проверку на алкоголь, результаты оказались отрицательными.

Как известно, в субботу, 18 июля, в Чехии на трассе столкнулись пассажирские автобусы, ранее сообщалось о 39 пострадавших.

Напомним, ранее в Китае переполненный автобус врезался в грузовик, в результате чего 13 погибших.

Также весной в Болгарии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с украинскими гражданами. В результате инцидента погибли два человека, еще 16 получили ранения.

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