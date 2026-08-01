Рф атаковала передвижное отделение «Укрпочты» в Черниговской области, есть раненые

Утром 1 августа российский дрон атаковал экипаж передвижного отделения «Укрпочты» возле села Пушкари в Черниговской области. В результате удара двое сотрудников получили ранения, один из них – тяжелые.

Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

1 августа 2026, 10:11 Во время ночной российской атаки ПВО сбила только одну баллистическую ракету В ночь на 1 августа россия атаковала Украину 35 ракетами и 185 дронами. Силы ПВО уничтожили 156 воздушных целей, однако зафиксированы десятки попаданий в разных регионах.

По его словам, российские войска атаковали сотрудников передвижного отделения непосредственно во время работы.

«Враг не прекратил атаки на Укрпочту и утром. В Черниговской области, возле села Пушкари, во время работы дрон атаковал экипаж нашего передвижного отделения. Начальница отделения Олеся получила легкие ранения, а наш водитель Роман – тяжелые», – отметил Смилянский.

Местные жители на собственном транспорте оперативно доставили пострадавших в больницу.

«Моя огромная благодарность местным жителям, которые на своем транспорте помогли быстро доставить коллег в больницу и таким образом спасли им жизнь», – добавил глава «Укрпочты».

Напомним, утром 1 августа российские войска атаковали Полтавскую область беспилотниками, попав в объект критической инфраструктуры и логистический терминал.

Кроме того, в результате атаки в Киеве повреждения получили жилые дома и склады. Есть погибшие и пострадавшие.

Днем 1 августа оккупанты совершили атаку ударными беспилотниками по Одессе. Один из дронов попал в многоэтажный жилой дом в центральной части города.

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