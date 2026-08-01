ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»
Израиль не позволил США передать Украине «Железный купол»Читати українською
Поделиться:
Другие новости политики
-
В россии после атаки дронов в очередной раз горит один из крупнейших и старейших НПЗ
-
Взрыв на полигоне в Хмельницком: пятерых военных еще не нашли, продолжается разминирование
-
США отказались от атаки на Иран после обращения Тегерана
-
ОАЭ могут помочь Украине защитить морские пути – Зеленский
-
Рф ударила дронами по Харькову, среди пострадавших – дети
-
БПЛА атаковали еще один склад Wildberries в россии