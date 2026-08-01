Израиль не позволил США передать Украине «Железный купол»

Национальная безопасность
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Израиль в 2023 году заблокировал передачу Украине систем «Железный купол» из США, хотя соответствующие ракетные батареи оплатил американский бюджет.
Getty Images

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