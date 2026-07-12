На Львовщине легковушка столкнулась с автобусом, есть погибший

В селе Козева на Львовщине легковой автомобиль столкнулся с автобусом. В результате аварии погиб 67-летний пассажир легковушки, еще двух человек госпитализировали.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

9 июля 2026, 13:32 Смертельное ДТП в Одесской области: количество пострадавших возросло, погиб подросток В смертельном ДТП в Одесской области 9 июля погиб 15-летний юноша. Также пострадали 10 человек. Их доставили в больницы.

ДТП произошло 11 июля около 10:35 на автодороге Киев – Чоп в селе Козева Стрыйского района.

По данным правоохранителей, 45-летний житель Тернополя за рулем Daewoo Nexia столкнулся с автобусом Mercedes-Benz, которым управлял 66-летний водитель.

В салоне автобуса находились 45 пассажиров. Никто из них не пострадал.

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован. Также в больницу доставили 65-летнюю пассажирку Daewoo Nexia.

Еще один пассажир легковушки, 67-летний житель Тернополя, погиб на месте происшествия.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, 4 июля в Николаевской области произошла авария с 12 погибшими. Полицейские, прибывшие на место ДТП, опросили свидетелей и выяснили, что ДТП могло произойти из-за нарушения правил дорожного движения водителем Nissan Murano.

7 июля суд Николаева избрал меру пресечения водителю автомобиля Nissan Murano, который мог спровоцировать смертельное ДТП на Николаевщине.

Также мы сообщали, что под Киевом в результате ДТП на трассе погибли пять человек, есть травмированные.

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