На Львовщине пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП, жертвами стали трое подростков

В городе Броды Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли трое несовершеннолетних. Еще двое подростков получили травмы, а водитель после аварии покинул место происшествия.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Авария произошла 20 июля около 01:50 на улице Ивана Богуна. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в дерево, а затем – в бетонную электроопору. После этого автомобиль перевернулся.

В результате полученных травм на месте погибли три пассажирки – 15-летняя девочка и две 16-летние девочки. Еще двое пассажиров – 16-летняя девочка и 17-летний парень – получили телесные повреждения. Их госпитализировали в больницу.

После аварии водитель скрылся с места происшествия. Правоохранители установили его местонахождение. По данным полиции, мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 11 июля в селе Козёва на Львовщине легковой автомобиль столкнулся с автобусом. В результате аварии погиб 67-летний пассажир легковушки, еще двух человек госпитализировали.

В то время как 4 июля в Николаевской области произошло ДТП с 12 погибшими.

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