«Цирконы», «Искандеры», «Калибры» и более 280 дронов: в ВС рассказали детали массированной атаки рф

В ночь на 30 июля россия осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 74 ракеты различных типов и более 280 ударных беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить 320 вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили в Воздушных Силах.

Основное направление атаки пришлось на Киевскую и Львовскую области. Также атакованы Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Полтавская, Николаевская, Ивано-Франковская области.

Особенность массированной атаки — одновременное применение средств воздушного нападения разных типов с разных направлений, применение большого количества «баллистики» и крылатых ракет.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 358 средств воздушного нападения – 74 ракеты и 284 БпЛА различных типов:

4 противокорабельные ракеты Циркон/Оникс (район пуска – Курская обл., - рф);

9 баллистических ракет Искандер-М/С-400/KN-23 (районы пуска – Брянская, Воронежская, Курская обл., - рф);

61 крылатую ракету Х-101/Калибр (район пуска – Вологодская обл., Новороссийск - рф);

284 ударных БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивных), Гербера, Итальмас, дронов-имитаторов типа «Пародия» (с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово – рф).

К отражению атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, силам ПВО удалось сбить или подавить 320 целей – 55 ракет и 265 беспилотников различных типов:

1 баллистическую ракету Искандер-М/С-400/KN-23;

54 крылатые ракеты Х-101/Калибр;

265 вражеских БпЛА различных типов.

В то же время зафиксированы попадания 3 противокорабельных, 6 баллистических и 2 крылатых ракет, а также 17 ударных БпЛА на 20 локациях и падение сбитых (обломки) на 13 локациях. Информация по восьми ракетам уточняется.

Напомним, в ночь на 30 июля российские войска атаковали Львов крылатыми ракетами. В городе прозвучала серия взрывов, в результате обстрела повреждены более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада. Уже известно о как минимум 30 пострадавших.

Кроме того, ночью враг массированно атаковал Киев. Там вспыхнули пожары в двух районах. Известно об одном погибшем в результате обстрела, еще два человека ранены.

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