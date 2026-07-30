Киев атаковали балистикой, в Днепре и Кривом Роге раздавались взрывы: что известно

В ночь на 30 июля российские войска начали массированную воздушную атаку по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Кривом Роге и других городах.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Около 01:07 было объявлено о ракете в направлении Киева, а уже через минуту – еще о нескольких ракетах, летевших на столицу.

В 01:10 Воздушные силы предупредили о ракете на Днепр, а через минуту – об угрозе для Кривого Рога.

Впоследствии военные сообщили о скоростной цели на Харьковщине, которая двигалась курсом на Днепр, а жителей Кривого Рога призвали немедленно проследовать в укрытия.

В 01:22 Воздушные силы подчеркнули, что угроза применения баллистического вооружения сохраняется, и призвали не покидать укрытия до отбоя тревоги.

Помимо ракетной опасности, зафиксировано движение нескольких групп ударных беспилотников: одна направлялась из Полтавской области в направлении Черкасской и Кировоградской областей, другая – из Черниговщины на север Киевской области.

Также военные сообщили о скоростной цели в направлении Кропивницкого.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что российские войска наносят удары по столице баллистическими ракетами.

«Враг бьет по столице баллистикой. Угроза дальнейшей атаки продолжается. Находитесь в укрытиях!» – написал Кличко.

Также по словам мэра Киева, в Святошинском районе в результате падения обломков произошло возгорание на территории нежилой застройки, а также сообщается о пожаре на территории нежилой застройки на Оболони.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 30 июля россия может нанести массированный удар по территории Украины. По его словам, российские войска подготовились к возможной атаке еще несколько дней назад.

Также в Воздушных силах до этого сообщали, что враг накопил ракеты для массированного удара по Украине.

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