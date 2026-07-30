Атака рф на Львов: деблокированы 9 человек, количество пострадавших продолжает расти

Во Львове до 34 человек выросло количество пострадавших в результате ночной атаки российской федерации. На месте удара продолжаются поисково-спасательные работы.

Об этом сообщили глава Львовской ОВА Максим Козицкий и Национальная полиция Украины в Телеграм-каналах.

30 июля 2026, 10:54 В Люблине во время атаки рф на Украину упал неизвестный объект, правительство созвало экстренное совещание В Люблинском воеводстве Польши после ночной атаки рф на Украину обнаружили место падения неизвестного объекта.

Разбирать завалы разрушенного дома спасателям также помогают гражданские.

«34 пострадавших во Львове на этот час. Поисково-спасательные работы продолжаются», – написал Козицкий.

В свою очередь в Нацполиции добавили, что среди травмированных – трое детей в возрасте 6, 13 и 15 лет. Также ранены сотрудник ГСЧС и полицейский.

«В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры, два детских сада, школа и более 20 многоквартирных домов. Из-под завалов уже деблокированы девять человек», – говорится в заявлении Национальной полиции.

На местах попаданий работают спасатели ГСЧС, сотрудники различных подразделений полиции Львовщины и экипажи Управления патрульной полиции Львовской области.

По предварительной информации спасателей и властей, под завалами еще могут находиться люди.

Напомним, российская армия ночью 30 июля атаковала Украину баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА.

Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что в городе более 30 пострадавших.

Также в Польше утром 30 июля объявляли воздушную угрозу из-за российских атак по Украине.

А президент Владимир Зеленский заявил, что в результате массированной атаки российской федерации на Украину в ночь на 30 июля погибли восемь человек.

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