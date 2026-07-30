Атака рф на Львов: деблокированы 9 человек, количество пострадавших продолжает расти

Национальная безопасность
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Во Львове снова выросло количество пострадавших в результате массированного обстрела российской армии. Из-под завалов удалось освободить 9 человек.
Нацполиция Украины

Во Львове до 34 человек выросло количество пострадавших в результате ночной атаки российской федерации. На месте удара продолжаются поисково-спасательные работы.

Об этом сообщили глава Львовской ОВА Максим Козицкий и Национальная полиция Украины в Телеграм-каналах.

В Люблине во время атаки рф на Украину упал неизвестный объект, правительство созвало экстренное совещаниеВ Люблинском воеводстве Польши после ночной атаки рф на Украину обнаружили место падения неизвестного объекта.

Разбирать завалы разрушенного дома спасателям также помогают гражданские.

«34 пострадавших во Львове на этот час. Поисково-спасательные работы продолжаются», – написал Козицкий.

В свою очередь в Нацполиции добавили, что среди травмированных – трое детей в возрасте 6, 13 и 15 лет. Также ранены сотрудник ГСЧС и полицейский.

«В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры, два детских сада, школа и более 20 многоквартирных домов. Из-под завалов уже деблокированы девять человек», – говорится в заявлении Национальной полиции.

На местах попаданий работают спасатели ГСЧС, сотрудники различных подразделений полиции Львовщины и экипажи Управления патрульной полиции Львовской области.

По предварительной информации спасателей и властей, под завалами еще могут находиться люди.

Напомним, российская армия ночью 30 июля атаковала Украину баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА.

Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что в городе более 30 пострадавших.

Также в Польше утром 30 июля объявляли воздушную угрозу из-за российских атак по Украине.

А президент Владимир Зеленский заявил, что в результате массированной атаки российской федерации на Украину в ночь на 30 июля погибли восемь человек.

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