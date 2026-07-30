В Кривом Роге объявили День траура по погибшим в результате ракетного удара по пригороду

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В Кривом Роге 31 июля объявили Днем ​​траура по погибшим в результате российского ракетного удара по поселку Радушное. Сереж жертв атаки – трое детей.
фото: ГСЧС

В Кривом Роге 31 июля объявили Днем траура по погибшим в результате сегодняшнего ракетного удара рф по поселку Радушное.

Об этом председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщает в Telegram.

«Цирконы», «Искандеры», «Калибры» и более 280 дронов: в ВС рассказали детали массированной атаки рфВ ночь на 30 июля российские войска осуществили массированный комбинированный удар по Украине, применив ракеты «Циркон», «Искандер», «Калибр» и 284 ударных БпЛА. Силы ПВО уничтожили 320 воздушных целей.

Как известно, в результате ракетного удара по пригороду Кривого Рога погибли шесть человек, среди них 6-летняя девочка и мальчики в возрасте 11 и 17 лет. Еще двоих мальчиков 6 и 15 лет достали из-под завалов.

Всего еще восемь человек получили ранения в результате российского удара по Радушному. Еще пять человек считаются пропавшими без вести.

Согласно словам Вилкула, после генетических экспертиз количество жертв может вырасти.

«От российской ракеты погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе трое детей. И, к сожалению, после проведения генетических экспертиз могут быть еще плохие новости», – говорится в заявлении.

Напомним, российская армия ночью 30 июля атаковала Украину баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА.

В частности, во Львове до 34 человек возросло количество пострадавших в результате ночной атаки российской федерации. На месте удара продолжаются поисково-спасательные работы.

А президент Владимир Зеленский заявил, что в результате массированной атаки российской федерации на Украину в ночь на 30 июля погибли восемь человек.

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