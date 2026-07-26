Россия усилила баллистический террор: Зеленский раскрыл масштабы атак рф за неделю

В течение недели российские войска выпустили по Украине почти 1700 беспилотников, более 1630 управляемых авиабомб и 95 ракет разных типов. Более половины примененных ракет были баллистическими.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
«В общей сложности за эту неделю россияне применили против Украины почти 1700 дронов, более 1630 авиабомб и 95 ракет разных типов, среди них более половины – баллистика. Ежедневно работаем с партнерами, чтобы нашим воинам было чем противодействовать этим ударам», – написал президент.
Только в ночь на 26 июля российская армия запустила по Украине восемь ракет и 136 дронов разных типов. Значительную часть воздушных целей уничтожила противовоздушная оборона, однако были и попадания.
Под ударами оказались Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Одесская, Николаевская, Запорожская и Черниговская области, а также Киев.
По столице россияне нанесли баллистический удар. В результате атаки пострадали три человека.
В Харькове вражеский дрон попал в жилые дома. Погиб один человек, еще девять пострадали, среди них – двое детей.
«Все необходимые службы привлечены на месте попадания ударного дрона по жилым домам в Харькове. К сожалению, погиб один человек, еще девять пострадали, и среди них двое детей. Мои соболезнования родным и близким», – заявил Зеленский.
В Кривом Роге после российского удара спасатели продолжали тушить пожар в строительном гипермаркете.
Президент подчеркнул, что Украине необходимо разрушить ставку россии на баллистический террор. Для этого, по его словам, пакеты средств противоракетной обороны должны поступать вовремя.
«Каждая ракета-перехватчик сейчас буквально помогает сохранять жизни людей, если она находится здесь, в украинских системах, а не на складах партнеров», – добавил Зеленский.
В ночь на 26 июля российские войска нанесли комбинированный воздушный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету, семь баллистических ракет и 136 беспилотников разных типов.
Напомним, российские захватчики сегодня утром, 26 июля, атаковали Кривой Рог Днепропетровской области, в результате чего загорелся один из торговых центров.
Также в воскресенье утром, 26 июля, российские оккупанты ударили беспилотниками по жилым районам Харькова и Херсона, в результате чего погиб человек, а еще более десяти гражданских получили ранения.
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