Россия усилила баллистический террор: Зеленский раскрыл масштабы атак рф за неделю

В течение недели российские войска выпустили по Украине почти 1700 беспилотников, более 1630 управляемых авиабомб и 95 ракет разных типов. Более половины примененных ракет были баллистическими.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

26 июля 2026, 09:27 Россия атаковала Украину баллистикой и 136 дронами: как отработала ПВО В ночь на 26 июля российские войска нанесли комбинированный воздушный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету, семь баллистических ракет и 136 беспилотников разных типов.

«В общей сложности за эту неделю россияне применили против Украины почти 1700 дронов, более 1630 авиабомб и 95 ракет разных типов, среди них более половины – баллистика. Ежедневно работаем с партнерами, чтобы нашим воинам было чем противодействовать этим ударам», – написал президент.

Только в ночь на 26 июля российская армия запустила по Украине восемь ракет и 136 дронов разных типов. Значительную часть воздушных целей уничтожила противовоздушная оборона, однако были и попадания.

Под ударами оказались Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Одесская, Николаевская, Запорожская и Черниговская области, а также Киев.

По столице россияне нанесли баллистический удар. В результате атаки пострадали три человека.

В Харькове вражеский дрон попал в жилые дома. Погиб один человек, еще девять пострадали, среди них – двое детей.

«Все необходимые службы привлечены на месте попадания ударного дрона по жилым домам в Харькове. К сожалению, погиб один человек, еще девять пострадали, и среди них двое детей. Мои соболезнования родным и близким», – заявил Зеленский.

В Кривом Роге после российского удара спасатели продолжали тушить пожар в строительном гипермаркете.

Президент подчеркнул, что Украине необходимо разрушить ставку россии на баллистический террор. Для этого, по его словам, пакеты средств противоракетной обороны должны поступать вовремя.

«Каждая ракета-перехватчик сейчас буквально помогает сохранять жизни людей, если она находится здесь, в украинских системах, а не на складах партнеров», – добавил Зеленский.

В ночь на 26 июля российские войска нанесли комбинированный воздушный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету, семь баллистических ракет и 136 беспилотников разных типов.

Напомним, российские захватчики сегодня утром, 26 июля, атаковали Кривой Рог Днепропетровской области, в результате чего загорелся один из торговых центров.

Также в воскресенье утром, 26 июля, российские оккупанты ударили беспилотниками по жилым районам Харькова и Херсона, в результате чего погиб человек, а еще более десяти гражданских получили ранения.

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