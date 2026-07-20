Россия выпустила по Украине больше баллистических ракет, чем производит за месяц – ISW

Национальная безопасность
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С начала июля россия выпустила по Украине больше баллистических ракет, чем способна произвести за месяц. В ISW считают, что оккупанты используют накопленные запасы.
Getty Images

С начала июля российская армия применила против Украины больше баллистических ракет, чем способна изготовить за один месяц. По мнению аналитиков, это может свидетельствовать об использовании накопленных запасов.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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По данным американских экспертов, которые ссылаются на украинское издание Militarnyi, только в июле россия могла использовать до двух третей годового объема производства гиперзвуковых ракет «Циркон».

Согласно отчетам Воздушных сил ВСУ, с начала июля оккупанты выпустили по Украине 107 баллистических ракет и еще 20 ракет «Циркон».

В то же время, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российский военно-промышленный комплекс ежемесячно производит около 60 баллистических ракет «Искандер-М» и примерно 40 ракет для зенитных комплексов С-400.

В ISW предполагают, что из-за высоких темпов применения баллистического вооружения рф вынуждена использовать ранее накопленные резервы. Аналитики отмечают, что именно баллистические ракеты имеют более высокую эффективность поражения целей по сравнению с крылатыми ракетами и ударными беспилотниками.

Кроме того, эксперты обратили внимание на уменьшение количества дронов во время ночных атак. Если в июне российские войска применили 5 749 беспилотников, то с начала июля их количество составило 2 955.

Напомним, в ночь на 19 июля российские войска массированно атаковали Киев баллистическими ракетами. Последствия ударов зафиксировали по меньшей мере в пяти районах столицы.

Ранее бывший советник министра обороны Сергей «Флеш» Бескрестнов объяснял, что из-за чрезвычайно короткого времени полета баллистических ракет воздушная тревога иногда может звучать уже после прилетов. Задержки возникают из-за особенностей получения и передачи разведывательной информации о запусках, а также возможных технических сбоев систем.

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