Россия готовится привлечь еще 30 тысяч военных из КНДР – Зеленский

Национальная безопасность
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Россия готовится принять еще около 30 тысяч северокорейских военных. Кроме того, КНДР может передать новые пусковые установки для баллистики.
Фото: Reuters

Россия готовится существенно расширить военное сотрудничество с КНДР и планирует вовлечь в войну против Украины еще около 30 тысяч северокорейских военных. Соответствующие данные содержатся в разведывательных докладах касательно планов Кремля на осень.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации.

По словам главы государства, еще с июня в Воронежской области рф идет подготовка к приему северокорейского контингента. Кроме того, КНДР готовится передать россии новые пусковые установки для баллистических ракет.

Зеленский подчеркнул, что такое сотрудничество представляет угрозу не только для Украины.

«Россия помогает Северной Корее учиться войне, улучшает их оружие – дает им опыт реального применения оружия. Все это угроза для каждого в Азии, кто находится в зоне досягаемости северокорейских ракет. Мы будем противодействовать», – пообещал он.

Президент также сообщил, что Кремль продолжает готовиться к расширению мобилизации. Он отметил, что с начала года в российскую армию набрали 221 тысячу человек, тогда как потери рф за этот период достигли почти 225,5 тысяч военных.

Напоним, в мае сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призывал молодёжь готовиться к участию в войне в Украине на стороне россии.

По данным аналитиков, Северная Корея могла получить от россии до 14,4 миллиарда долларов за поставки вооружений и направление своих военных для участия в войне против Украины.

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