ЦИК зарегистрировала двух новых народных депутатов от «Слуги народа»

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Викторию Резникову и Богдана Моркляника народными депутатами Украины от партии «Слуга народа», именно они заменят Дениса Маслова и Виталия Безгина, вошедших в состав нового Кабмина.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

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Как отмечается, оба депутата были избраны в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 2019 года по партийному списку. Моркляник и Резникова были включены в избирательный список партии под номерами 163 и 165 соответственно.

«Комиссия рассмотрела заявления и необходимые документы Богдана Моркляника и Виктории Резниковой и в соответствии с избирательным законодательством зарегистрировала их народными депутатами Украины. Они были избраны на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии «Слуга народа» (в избирательном списке № 163 и № 165 соответственно)», – говорится в заявлении комиссии.

Полномочия новоизбранных парламентариев Резниковой и Моркляника начнутся после того, как они принесут присягу в Верховной Раде.

Как известно, еще 22 июля ЦИК признала Моркляника и Резникову избранными депутатами после досрочного прекращения полномочий парламентариев Маслова и Безгина.

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила новый Кабинет Министров премьер-министра Сергея Корецкого, в частности Маслов стал министром юстиции, Безгин возглавил новосозданное Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Ранее сообщалось, что в июне Рада пополнилась двумя новыми депутатами: Андрея Левуса зарегистрировали народным депутатом Украины от партии «Европейская солидарность» вместо Степана Кубива, который умер в мае 2026 года. Также ЦИК признала политолога Николая Давидюка избранным народным депутатом Украины от партии «Голос» вместо Владимира Цабаля, досрочно сложившего депутатские полномочия.

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