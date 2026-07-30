ЦИК зарегистрировала двух новых народных депутатов от «Слуги народа»

Политика
Читати українською
Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала Викторию Резникову и Богдана Моркляника народными депутатами Украины от партии Слуга народа.
Фото: RFE/RL

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Викторию Резникову и Богдана Моркляника народными депутатами Украины от партии «Слуга народа», именно они заменят Дениса Маслова и Виталия Безгина, вошедших в состав нового Кабмина.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Как часто депутатов отпускают из Рады «по собственному желанию»Сколько депутатов IX созыва отказались от власти и почему – смотрите на таймлайне от «Слово и дело».

Как отмечается, оба депутата были избраны в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 2019 года по партийному списку. Моркляник и Резникова были включены в избирательный список партии под номерами 163 и 165 соответственно.

«Комиссия рассмотрела заявления и необходимые документы Богдана Моркляника и Виктории Резниковой и в соответствии с избирательным законодательством зарегистрировала их народными депутатами Украины. Они были избраны на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии «Слуга народа» (в избирательном списке № 163 и № 165 соответственно)», – говорится в заявлении комиссии.

Полномочия новоизбранных парламентариев Резниковой и Моркляника начнутся после того, как они принесут присягу в Верховной Раде.

Как известно, еще 22 июля ЦИК признала Моркляника и Резникову избранными депутатами после досрочного прекращения полномочий парламентариев Маслова и Безгина.

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила новый Кабинет Министров премьер-министра Сергея Корецкого, в частности Маслов стал министром юстиции, Безгин возглавил новосозданное Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Ранее сообщалось, что в июне Рада пополнилась двумя новыми депутатами: Андрея Левуса зарегистрировали народным депутатом Украины от партии «Европейская солидарность» вместо Степана Кубива, который умер в мае 2026 года. Также ЦИК признала политолога Николая Давидюка избранным народным депутатом Украины от партии «Голос» вместо Владимира Цабаля, досрочно сложившего депутатские полномочия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Верховная рада Слуга народа Депутаты ЦИК Депутат Партии Народный депутат
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Взрывы на Хмельнитчине: в ССО сообщили о происшествии на территории полигона
На командира «Хартии» Оболенского пытались совершить покушение – президент
Зеленский подтвердил удары по логистическим центрам Wildberries в трех регионах рф
Киев обратился к Трампу с тайной просьбой по поводу ударов по россии – СМИ
ВАКС утвердил соглашение с одним из фигурантов дела о Волынской таможни
В Киеве мошенник выманил у волонтера почти 900 тысяч гривен: ему сообщили о подозрении
Штурмовые полки Сухопутных войск приостановили пополнение по приказу Драпатого – СМИ
Вступительная кампания-2026 установила новый рекорд: подано более миллиона заявлений
Рф атаковала ракетой предприятие и больницу в Одессе: есть раненые
В Хмельницком прогремели мощные взрывы без объявления тревоги: что известно
Больше новостей