«Флеш» объяснил, почему прилеты баллистики иногда происходят до объявления воздушной тревоги

Из-за чрезвычайно короткого времени полёта баллистических ракет воздушная тревога иногда может звучать уже после прилётов. Задержки возникают из-за особенностей получения и передачи разведывательной информации о запусках, а также возможных технических сбоев систем.

Об этом заявил советник министра обороны Сергей «Флеш» Бескрестнов.

8 июля 2026, 17:44 А вот теперь – война. Колонка Леонида Швеца Россия активизировала единственный оставшийся козырь – баллистику, Украина – усилила дальнобойные удары по целям в рф.

Бескрестнов отметил, что данные о подготовке к запуску или запуске баллистических ракет Украина получает от международных партнёров. Основным источником такой информации является спутниковое наблюдение за районами пусков и системы, которые фиксируют сам факт запуска.

В то же время баллистическая ракета долетает до Киева всего за 2–4 минуты. За это время информацию необходимо обнаружить, передать, проверить и объявить тревогу. Если на любом этапе возникает задержка, сирена может прозвучать уже после удара.

«Также часто случаются случаи, когда тревога есть, а запуска нет. Это происходит потому, что спутники фиксируют действия на пусковых установках, которые предшествуют запуску ракет, а самих запусков по какой-то причине может и не быть», – добавил советник.

В качестве примера Бескрестнов привёл неоднократные ложные тревоги из-за возможных запусков российской ракеты «Орешник». По его словам, спутниковая разведка видит подготовительные действия, но определить, состоится ли пуск, до последнего момента невозможно.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявлял], что сейчас Россия не имеет преимущества в войне против Украины. По его словам, единственное, чем Кремль ещё может наносить серьёзный ущерб, – это баллистические ракеты, которыми российские войска атакуют мирные города.

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