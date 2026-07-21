Советник Зеленского сообщил о «фактически решающей встрече» по кадровым вопросам

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что у Владимира Зеленского проходит «фактические решающая встреча», посвященная кадровым решениям.

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21 июля 2026, 17:20 Высокая цена ошибки: чем опасен конфликт между Федоровым и Сырским Удовлетворит ли Владимир Зеленский требования протестующих, которые выступают за возвращение Федорова и отставку Сырского.

Так, один из участников акций протеста из-за увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны, ветеран войны Дмитрий Козятинский, спросил у Литвина: «А когда будет серьезная коммуникация?»

Советник ответил, что накануне прошла «одна почти решающая встреча».

«...И теперь вот продолжается другая фактически решающая встреча, сразу по решениям будет коммуникация», – добавил Литвин.

Напомним, 15 июля уже бывший глава Минобороны Михаил Федоров сообщил о своей отставке. По информации нардепов, перед эти президент Владимир Зеленский на собрании фракции «Слуга народа» заявил, что Федоров покинет должность, поскольку он «провалил реформу ТЦК».

Сам Федоров после увольнения заявил, что для победы в войне необходимы «кардинальные кадровые решения», в частности смена Главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба.

С тех пор в Киеве и ряде других городов Украины проходят акции протеста из-за отставки Федорова. Участники митингов требуют вернуть его на должность, а также призывают к отставке Александра Сырского.

Как известно, накануне Сырский прокомментировал свой возможный конфликт с бывшим министром обороны Федоровым, заявив, что воспринимал их отношения исключительно как рабочие.

СМИ уже узнали имя вероятного кандидата на должность Сырского в случае его увольнения.

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