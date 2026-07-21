Венгерская прокуратура провела обыски в офисе партии Орбана

Венгерские правоохранители провели следственные действия в одном из центров партии Фидес бывшего премьер-министра Виктора Орбана. Прокуроры без предупреждения прибыли в офис, где размещены серверы партии.

Об этом сообщает портал 24.hu, ссылаясь на заявление Фидес.

16 июня 2026, 01:57 Орбан не вернется на должность премьера: парламент Венгрии изменил конституцию Венгерский парламент одобрил 16-ю поправку к Конституции, которая ограничивает полномочия премьер-министра максимальным сроком в восемь лет.

Обыски были проведены прокуратурой региона Бач-Кишкун в рамках расследования дела, связанного с Национальным культурным фондом. Скандал вокруг фонда вспыхнул после сообщений о распределении накануне выборов около 17 млрд форинтов культурных грантов в кругах, связанных с Фидес.

В прокуратуре уточнили, что уголовное производство касается подозрений в злоупотреблении доверием и других преступлениях. Детали не разглашаются.

Представитель Фиде Берталан Хаваши, комментируя обыски, заявил, что подобного в стране «не случалось с 1990 года с тех пор, как завершился коммунистический режим». По его словам, партия не подвергнется «политическому или юридическому давлению» и продолжит свою деятельность.

Напомним, 13 июня экс-премьера Венгрии Виктора Орбана переизбрали на должность лидера партии Фидес, несмотря на его недавнее поражение на выборах.

А ранее СМИ сообщали, что из-за завышенных госконтрактов во времена правительства Орбана Венгрия лишилась 3,5 млрд евро.

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