Венгерская прокуратура провела обыски в офисе партии Орбана

Венгерские правоохранители провели следственные действия в одном из центров партии Фидес бывшего премьер-министра Виктора Орбана. Прокуроры без предупреждения прибыли в офис, где размещены серверы партии.
Об этом сообщает портал 24.hu, ссылаясь на заявление Фидес.
Обыски были проведены прокуратурой региона Бач-Кишкун в рамках расследования дела, связанного с Национальным культурным фондом. Скандал вокруг фонда вспыхнул после сообщений о распределении накануне выборов около 17 млрд форинтов культурных грантов в кругах, связанных с Фидес.
В прокуратуре уточнили, что уголовное производство касается подозрений в злоупотреблении доверием и других преступлениях. Детали не разглашаются.
Представитель Фиде Берталан Хаваши, комментируя обыски, заявил, что подобного в стране «не случалось с 1990 года с тех пор, как завершился коммунистический режим». По его словам, партия не подвергнется «политическому или юридическому давлению» и продолжит свою деятельность.
Напомним, 13 июня экс-премьера Венгрии Виктора Орбана переизбрали на должность лидера партии Фидес, несмотря на его недавнее поражение на выборах.
А ранее СМИ сообщали, что из-за завышенных госконтрактов во времена правительства Орбана Венгрия лишилась 3,5 млрд евро.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»