Назначен новый временный глава КГВА вместо Ткаченко

Исполнять обязанности главы Киевской городской военной администрации вместо Тимура Ткаченко будет Андрей Ткачев.
Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Киевской городской государственной администрации.
Согласно документу, Андрей Ткачев подписал распоряжение о временном исполнении обязанностей начальника администрации еще 16 июля.
«С целью обеспечения непрерывной деятельности Киевской городской военной администрации приступаю с 17 июля 2026 года к временному исполнению обязанностей начальника Киевской городской военной администрации согласно Распределению обязанностей между начальником Киевской городской военной администрации, первыми заместителями начальника Киевской городской военной администрации и заместителями начальника Киевской городской военной администрации, утвержденному 8 мая 2026 года. Контроль за выполнением этого распоряжения оставляю за собой», – говорится в тексте документа.
До этого назначения чиновник работал первым заместителем бывшего руководителя КГВА Тимура Ткаченко.
Как известно, временный руководитель Киевской военной администрации имеет опыт работы в сфере госуправления и гражданской безопасности. В частности, в 2015-2021 годах занимался реформой полиции. Впоследствии работал в Государственной службе по безопасности на транспорте, где руководил Департаментом государственного контроля. В 2022 году Ткачев добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины.
Напомним, 16 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Также президент Зеленский подписал указы о смене руководства Киевской и Николаевской областных военных администраций. Предыдущие руководители регионов покинули свои должности в связи с переходом в новый состав Кабинета Министров.
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