Назначен новый временный глава КГВА вместо Ткаченко

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Андрей Ткачев будет временно исполнять обязанности главы Киевской городской военной администрации вместо Тимура Ткаченко.
Андрей Пасичник/Facebook

Исполнять обязанности главы Киевской городской военной администрации вместо Тимура Ткаченко будет Андрей Ткачев.

Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Киевской городской государственной администрации.

Согласно документу, Андрей Ткачев подписал распоряжение о временном исполнении обязанностей начальника администрации еще 16 июля.

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«С целью обеспечения непрерывной деятельности Киевской городской военной администрации приступаю с 17 июля 2026 года к временному исполнению обязанностей начальника Киевской городской военной администрации согласно Распределению обязанностей между начальником Киевской городской военной администрации, первыми заместителями начальника Киевской городской военной администрации и заместителями начальника Киевской городской военной администрации, утвержденному 8 мая 2026 года. Контроль за выполнением этого распоряжения оставляю за собой», – говорится в тексте документа.

До этого назначения чиновник работал первым заместителем бывшего руководителя КГВА Тимура Ткаченко.

Как известно, временный руководитель Киевской военной администрации имеет опыт работы в сфере госуправления и гражданской безопасности. В частности, в 2015-2021 годах занимался реформой полиции. Впоследствии работал в Государственной службе по безопасности на транспорте, где руководил Департаментом государственного контроля. В 2022 году Ткачев добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины.

Напомним, 16 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Также президент Зеленский подписал указы о смене руководства Киевской и Николаевской областных военных администраций. Предыдущие руководители регионов покинули свои должности в связи с переходом в новый состав Кабинета Министров.

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Киев Украина КГГА Киевская ОГА Назначение КГВА
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