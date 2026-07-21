Хищение при медзакупках более чем на 241 млн грн: завершено досудебное расследование

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили досудебное расследование по делу в отношении членов преступной организации, организовавших масштабные хищения бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования для онкобольных пациентов.

Об этом 21 июля сообщила САП в Телеграм-канале.

В частности, речь идет о Германе Фистале, которого подозревают в организации завладения более чем 241 миллионом гривен Национального института рака при продаже медицинского оборудования по завышенной стоимости.

18 июня 2025, 16:17 НАБУ и САП разоблачили схему на поставке оборудования для Института рака Антикоррупционные органы разоблачили преступную организацию, зарабатывавшую на закупках медицинского учреждения.

«20 июля 2026 года САП и НАБУ завершили досудебное расследование по делу в отношении членов преступной организации, организовавших масштабные хищения бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования для онкобольных пациентов», – говорится в сообщении прокуратуры.

Следствие установило, что фактический руководитель крупнейшей группы поставщиков медоборудования создал преступную организацию, привлекая к ней представителей подконтрольных ему компаний и должностных лиц Национального института рака.

Схема обеспечивала внеконкурентную победу подконтрольных компаний в публичных закупках НИР.

«Устанавливался полный контроль над процессом закупок, проводился формальный анализ рынка, создавались условия для отклонения предложений неподконтрольных участников тендеров. Стоимость оборудования искусственно завышалась кое-где в 3–4 раза – из-за привлечения аффилированных иностранных компаний и изменения комплектации. Это подтверждено доказательствами, собранными правоохранительными органами из 14 стран мира в рамках международного сотрудничества», – говорится в заявлении САП.

Как известно, летом прошлого года НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, зарабатывавшую на закупках Национального института рака. По данным следствия, фактический руководитель крупнейшей группы поставщиков медицинского оборудования (более 300 представителей компаний) создал преступную организацию, в состав которой привлек представителей подконтрольных компаний и должностных лиц НИР.

Дальнейшее расследование выявило и установило, что общая сумма завладения средствами достигает более 241 млн грн.

Кроме того, были получены доказательства, что в конце 2021 года та же организация пыталась завладеть еще 16,9 млн грн средств спецфонда, выделенных для закупки оборудования внештатного инфекционного изолятора НИР для пациентов с COVID-19.

«Действия квалифицированы по двум эпизодам по ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 5 ст. 191, а также по ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины», – добавили в САП.

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