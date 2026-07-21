Россия может использовать дроны с маркировкой ВСУ для провокаций против НАТО – министр обороны Польши

Россия может прибегнуть к провокациям против стран НАТО, используя захваченные украинские беспилотники или дроны с маркировкой ВСУ.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его цитирует RMF24.

21 мая 2026, 17:13 Будет ли россия воевать с Европой – аргументы «за» и «против» Для нападения россии на НАТО есть достаточно весомых аргументов, но существует много причин, по которым оно не произойдет.

«Ми уже видели провокации с использованием дронов, поэтому знаем, на что способна российская федерация. Именно поэтому наша бдительность и предупреждение о возможности таких действий являются важным элементом», – заявил Косиняк Камыш.

Он отметил, что потенциальной целью таких операций могут стать Польша, страны Балтии, Финляндия и Румыния.

По словам министра, польская армия, пограничная служба, полиция, спецслужбы и союзники по восточному флангу НАТО координируют свои действия. Кроме того, Варшава сотрудничает с Вооруженными силами Украины в сфере защиты воздушного пространства.

Косиняк-Камыш также призвал граждан внимательно проверять источники информации, подчеркнув, что российская пропаганда представляет наибольшую опасность тогда, когда ее распространяют сами европейцы.

Напомним, ранее СМИ писали, что Кремль может попытаться проверить сплочённость НАТО на фоне растущего давления со стороны Украины. В частности, путин может готовить «провокацию» в странах Балтии или Польше в ближайшее время.

А США, по данным СМИ, прямо предупредили Польшу, что россия готовит вооружённую провокацию в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что Минобороны Польши работает над введением нового правового режима – состояния полной готовности государства к войне. Он должен позволить стране начать подготовительные мероприятия еще до официального введения военного положения.

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